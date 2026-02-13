Con la presencia de Capibaras XV se realizó el cierre de las colonias municipales
Más de 2.500 personas participaron de una jornada conjunta, con estaciones rotativas, actividades deportivas y educativas, en el marco de una iniciativa que buscó garantizar inclusión, aprendizaje y disfrute durante el verano en distintos barrios de la ciudad.
Integrantes de Capibaras XV participaron de actividades junto a los colonos.
La ciudad de Santa Fe celebró este viernes el cierre de las colonias municipales de verano, con actividades pensadas para chicos, adultos mayores y personas con discapacidad. El encuentro final concentró a todos los participantes en un mismo predio y combinó juegos, deporte, recreación y sorpresas especiales.
En este marco, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la magnitud de la experiencia. “Más de 2.500 colonos disfrutaron, haciendo seis estaciones rotativas”, expresó. Y agregó: “Nos ayudó el clima, hoy no llovió y estamos al rayo del sol, así que muy felices y sobre todo muy conformes de cómo se organizó la logística y cómo pudimos llegar al territorio”.
En ese sentido, el jefe comunal subrayó el objetivo central de la política pública: “Es fundamental que todos los chicos tengan la oportunidad de tirarse a una pileta, de nadar, de jugar”, dijo, al tiempo que celebró la visita de una delegación deportiva invitada especialmente para el cierre.
Deporte,educaciónycontención
Desde el área de Deportes, Carlos Marzo remarcó el enfoque integral de las colonias. “Tenemos seis sedes, cada una con un aforo para chicos, adultos mayores y gente con discapacidad”, explicó. Según detalló, la propuesta se pensó como algo más que recreación: “Es una continuidad de la escuela y un apoyo para las familias, porque no solamente es venir y pasar el tiempo, sino seguir aprendiendo”.
Marzo también puso en valor el trabajo articulado para llegar a todos los barrios. “El hecho de poder llegar a todos los rincones de la ciudad para atender las necesidades de cada familia y de cada organización es clave, así como el trabajo con el sector privado”, afirmó, y sostuvo que el objetivo fue “brindar todo lo que esté a nuestro alcance y más, para que la gente pase un verano muy feliz”.
Durante el cierre, una de las estaciones estuvo dedicada al atletismo, vinculada al camino hacia los Juegos Sudamericanos. “Los chicos pudieron conocer qué es el atletismo, algo que vienen trabajando durante las seis semanas”, señaló el funcionario, quien además adelantó la presencia de la mascota del evento deportivo continental como sorpresa especial.
El encuentro cerró una temporada de verano con inclusión y aprendizaje en Santa Fe.
Lavisita deCapibaras XV
Uno de los momentos más celebrados fue la participación de integrantes de Capibaras XV, la primera franquicia profesional de rugby del Litoral argentino, que se encuentra en Santa Fe por compromisos internacionales.
Desde el plantel destacaron la importancia del encuentro con los chicos. “Creemos que es una buena iniciativa para compartir con ellos y una gran incentivación al mundo del deporte; es algo muy sano para todos”, señalaron. Otro de los jugadores remarcó el valor formativo del rugby: “Jugamos desde muy chicos y nos enseñó un montón de valores. Está bueno transmitir eso y que conozcan otro deporte”.
También hubo espacio para la experiencia personal de quienes integran la franquicia. “La convivencia con los chicos es hermosa, viviendo en otra ciudad, con gente nueva”, expresó uno de los jugadores, quien además lo vinculó con el crecimiento deportivo: “Esto es un escalón que te da muchísima experiencia y te ayuda a seguir creciendo, incluso pensando en convocatorias como la de Pumitas M20”.
Poletti recorrió las estaciones y destacó la organización y el trabajo territorial.
Con balance positivo, amplia participación y una fuerte presencia territorial, las colonias municipales cerraron una temporada que volvió a posicionar al verano como un espacio de inclusión, aprendizaje y encuentro para miles de santafesinos.