Capibaras XV fue presentado en Paraná y empezó la cuenta regresiva
La franquicia fue lanzada en sociedad junto a su plantel completo en un evento que reunió a las principales autoridades provinciales y municipales. El gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta Rosario Romero acompañaron la ceremonia, junto a dirigentes de las uniones, presidentes de clubes y referentes del rugby regional. Hoy, Capibaras se medirá con Los Pumitas en Santa Fe RC y el sábado 21, será el estreno ante Peñarol en Rosario.
Capibaras se presentó en sociedad en Paraná. El plantel última detalles rumbo al debut en el Súper Rugby Américas. Gentileza: Prensa Capibaras XV
En un clima de expectativa y emoción, Paraná vivió una noche histórica con la presentación oficial de Capibaras XV, la primera franquicia profesional del Litoral argentino. El lanzamiento se realizó en el restó Casa Mesopotamia, con la presencia de autoridades provinciales y municipales, dirigentes de las uniones de rugby de la región, empresarios, presidentes de clubes y referentes del deporte. La consigna fue clara: el Litoral da un paso decisivo hacia el profesionalismo y se proyecta al máximo nivel continental.
Entre los presentes se destacaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el socio de la franquicia, Gabriel Bourdin; el CEO Carlos Fertonani; el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Martín Cipriani; el presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Martín Vergara; y el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Enrique Patrizi. También participó Pili Marquez, creador y dueño de Casa Mesopotamia y Herederos Gin, además de presidentes de clubes locales, integrantes de la prensa y allegados al rugby en general, en una convocatoria que reflejó el respaldo institucional al proyecto.
Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento a ex Pumas y ex Pumitas entrerrianos, quienes fueron homenajeados por su trayectoria y por haber llevado el nombre de la provincia y de la región al seleccionado nacional. El tributo no solo evocó sus logros deportivos, sino que también puso en valor el camino recorrido por el rugby entrerriano en las últimas décadas, funcionando como puente simbólico entre aquella generación y el nuevo desafío profesional que encarna Capibaras XV.
Durante la presentación se remarcó que el Torneo Regional del Litoral, en sus 26 años de historia, se consolidó como el certamen más importante del interior del país y el segundo en relevancia a nivel nacional. Ese crecimiento sostenido abrió la puerta al gran desafío: competir en el Súper Rugby Américas, el torneo más importante del continente, que ya demostró su capacidad para formar jugadores de nivel internacional. Solo en 2025 debutaron en Los Pumas nueve jugadores provenientes de esta competencia, que además fue base para que seleccionados como Chile y Uruguay volvieran a disputar una Copa del Mundo.
En ese contexto, Capibaras XV se presenta como una oportunidad inédita para que la región tenga representación propia en la elite.
VALORACIONES
“Esto no solo es un sueño, es una realidad que necesitábamos”, expresó el paranaense Gabriel Bourdin, socio de la franquicia. Recordó que el proyecto comenzó a gestarse hace cuatro años, cuando nacieron las primeras franquicias, y que el Litoral estuvo cerca de concretarlo en temporadas anteriores. “Nos preparamos para que este fuera nuestro momento y lo logramos. Hicimos un planteo sólido, sobre todo con la idea de que los jugadores del Litoral vuelvan a casa”, afirmó. Según explicó, cada año cerca de 500 jugadores emigran al exterior, y la creación de la franquicia permitirá retener y recuperar talento. “Queremos frenar esa sangría y que podamos ver a nuestros jugadores cada fin de semana en nuestra región”, subrayó.
El proyecto también pone el foco en el impacto social y formativo. “Para los jóvenes es fundamental ver que personas cercanas pueden llegar a este nivel. Eso incentiva la práctica deportiva, en un deporte noble y con valores como el rugby”, remarcaron las autoridades presentes. El gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, coincidieron en destacar que la franquicia no solo fomenta el alto rendimiento, sino que también potencia el turismo deportivo y el movimiento económico que genera el rugby en cada ciudad. “El deporte cultiva valores, conciencia de equipo y nos mejora como sociedad”, señalaron.
Por su parte, el CEO Carlos Fertonani destacó la sinergia entre el sector público y privado para hacer realidad el proyecto. “Nuestro lema fue ‘Volvíamos todos’: los jugadores, los entrenadores, el staff. Entre todos hicimos posible este sueño”, sostuvo.
EN MARCHA
En lo deportivo, Capibaras XV tendrá cuatro partidos como local en el Hipódromo de Rosario y también llevará encuentros a Santa Fe (2) y Paraná (1), convirtiéndose en la única franquicia que hará de local en toda la región. El debut oficial será el sábado 21 de febrero ante Peñarol, último campeón del torneo. Días atrás, el equipo disputó su primer amistoso, con un vibrante empate 57 a 57 frente a Yacaré XV en Corrientes. También recibirá a Cobras y Yacaré en Santa Fe, y a Selknam en Paraná.
“Señoras y señores, Capibaras XV, el primer equipo profesional del Litoral, está entre nosotros. Prometimos que volvíamos todos y acá estamos”, fue el mensaje que selló una presentación que ya quedó en la historia grande del rugby regional.
ÚLTIMA PRUEBA
Este viernes a partir de las 19, en cancha de Santa Fe RC, Capibaras XV se presentará ante Los Pumitas, en su última medida previa al inicio del Súper Rugby Américas 2026.
El combinado argentino M20, que llevó adelante una semana de entrenamiento en Paraná, cerrará su concentración ante una notable medida.
Actualmente, Los Pumitas cuentan con 11 jugadores de Capibaras XV en su plantel y trabajan en vistas al Rugby Championship de la categoría y el Mundial Juvenil que se disputará en junio y julio en Georgia.
Esta actividad en Sauce Viejo, marcará además para la entidad local, el estreno de su nueva iluminación. La entrada al evento será libre y gratuita.