Rugby

Capibaras XV fue presentado en Paraná y empezó la cuenta regresiva

La franquicia fue lanzada en sociedad junto a su plantel completo en un evento que reunió a las principales autoridades provinciales y municipales. El gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta Rosario Romero acompañaron la ceremonia, junto a dirigentes de las uniones, presidentes de clubes y referentes del rugby regional. Hoy, Capibaras se medirá con Los Pumitas en Santa Fe RC y el sábado 21, será el estreno ante Peñarol en Rosario.