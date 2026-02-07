En vivo: Capibaras ante Yacaré juega su primera amistoso de preparación

Capibaras XV disputa este sábado su primer partido amistoso de cara a la temporada 2026 del Super Rugby Americas.
Desde Corrientes, el equipo litoraleño “entra en calor” con la vista puesta en el Super Rugby Americas en su temporada 2026.
El encuentro de la franquicia litoraleña de rugby se disputa desde las 17 horas en cancha de Aranduroga en Corrientes ante Yacaré XV de Paraguay. Ante unas tribunas colmadas ambas franquicias comienzan la puesta a punto para el Super Rugby Américas.
Dividido en tres tiempos de 25 minutos cada uno, Capibaras y Yacaré se miden de manera amistosa buscando darle la posibilidad a los entrenadores a “utilizar” a todos los jugadores disponibles.
El encuentro se juega ante casi 40 grados de calor y ante una gran cantidad de público que llegó con tanta expectativa como los mismos protagonistas.
Equipo Primer Tiempo: Jorge Onorato, Federico Cescut y Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio e Ignacio Gallo; Franco Marizza, Franco Benítez y Basilio Cañas; Ignacio Zabella y Martiniano Aime; Valentino González; Benjamín Ordiz; Mateo Tanoni, Pietro Croce y Santiago Vítola.
Equipo Segundo Tiempo: Jorge Onorato, Manuel Cuneo, Pedro Annunziata, Juan Segundo Huber, Lorenzo Colidio, Franco Marizza, Franco Benítez, Basilio Cañas, Juan Lovell, Ignacio Dogliani, Mateo Baroli, Benjamín Ordiz, Mateo Tanoni, Pietro Croce, Francisco Lluch.
Equipo Tercer Tiempo: Diego Correa, Martín Vaca, Enzo Avaca, Lucas Bur, Bautista Benavides, Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Manuel Bernstein, Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Gino Dicapua, Tomás Sigura
Desde el jueves por la noche, Capibaras ya se encuentra en Corrientes. El viernes se realizó el tradicional “Captain Run”, último entrenamiento (de baja intensidad) en la cancha donde se juegue el partido.
El plantel designado por Nicolás Galatro y sus colaboradores, está conformado por: