Capibaras definió sus tres equipos para el amistoso con Yacaré

Nicolas Galatro y sus colaboradores, definieron las alineaciones para enfrentar a la franquicia paraguaya.

Capibaras definió sus tres equipos para el amistoso con Yacaré. Foto: Fernando Nicola
Tal como estaba previsto, este viernes se definieron los equipos con los que Capibaras XV hará frente a su primer partido en la historia.

Son tres alineaciones (se jugarán 3 tiempos de 35 minutos cada uno) y por lo que se aprecia, el equipo del tercero de los tiempos, aparentaria ser el "titular".

Nicolás Galatro, a cargo del Plantel de Capibaras XV.

Equipo Primer Tiempo: Jorge Onorato, Federico Cescut y Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio e Ignacio Gallo; Franco Marizza, Franco Benítez y Basilio Cañas; Ignacio Zabella y Martiniano Aime; Valentino González; Benjamín Ordiz; Mateo Tanoni, Pietro Croce y Santiago Vítola.

Equipo Segundo Tiempo: Jorge Onorato, Manuel Cuneo, Pedro Annunziata, Juan Segundo Huber, Lorenzo Colidio, Franco Marizza, Franco Benítez, Basilio Cañas, Juan Lovell, Ignacio Dogliani, Mateo Baroli, Benjamín Ordiz, Mateo Tanoni, Pietro Croce, Francisco Lluch

Tercer semana de entrenamiento Capibaras XV

Tercer semana de entrenamiento Capibaras XV

Equipo Tercer Tiempo: Diego Correa, Martín Vaca, Enzo Avaca, Lucas Bur, Bautista Benavides, Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Manuel Bernstein, Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Gino Dicapua, Tomás Sigura

