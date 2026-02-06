Ignacio Dogliani, uno de los conductores que tendrá Capibaras XV

Este sábado, desde las 17 hs., Capibarás jugará su primer amistoso en la historia. El rival será Yacaré XV, de Paraguay.
El “Colo” del Jockey rosarino, será uno de los encargados de generar juego en la franquicia del Litoral.
Para dicho encuentro, Nicolás Galatro, Maximiliano Bustos, Nicolás Vergallo y cía., designaron un plantel de 37 jugadores. Uno de ellos, Ignacio Dogliani.
Ignacio Dogliani será, entre otros, cuando le toque jugar, encargado de generar juego a Capibaras XV.
El “Colo”, es uno de los aperturas del equipo y también dialogó con El Litoral.
“Estamos haciendo hincapié en las conexiones. Somos chicos de todos los clubes, de distintas uniones y no nos conocemos tanto. Se están empezando a ver esos acoples que muy importantes para tenerlos dentro de la cancha”.
“Tenemos un grupo que está muy bien. Nos vamos conociendo, pasamos mucho tiempo juntos y, en mi experiencia, lo que más te da el grupo se ve reflejado cuando empezás a jugar partidos”, comentó.
Sobre el cierre de la charla, Dogliani agregó: “Si bien hay chicos que ya jugaron el torneo, hay otros que no. Somos un equipo nuevo y tal vez nos lleve un tiempito acomodarnos. Pero la verdad que nos veo muy bien”.
El paranaense del Club Atlético Estudiantes, Felipe Villagrán, es uno de los jóvenes con experiencia en SRA que tiene el plantel.
En diálogo con El Litoral comentó que, en cuanto a lo técnico, “estamos haciendo mucho hincapié en el line, el maul, el scrum, es decir, fortalecer las formaciones fijas y móviles un poco más para después tirar la pelota a los tres cuartos y volemos con nuestro juego afuera”.
Además, el forward de 2 metros de altura, no duda al decir que dentro del equipo “los más chicos están a full y los más grandes queremos volcarle nuestra experiencia para que sigamos subiendo el nivel”.
Adelantándonos en el tiempo, El Litoral le consultó a Villagrán acerca de ¿cuál sería la clave para el debut con Peñarol, y expresó: “Será muy duro. Son los últimos campeones pero, como dije anteriormente, las formaciones fijas van a ser claves para después poder jugar como sabemos.