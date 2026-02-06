Capibaras XV ante su primera “prueba de fuego”: este sábado se mide ante Yacaré

Cada vez falta menos para el comienzo de la sexta edición del Súper Rugby Américas. Una competencia que arrancó en 2020 (solo se jugó una fecha y después se suspendió por la pandemia) bajo el nombre de Súper Liga Americana de Rugby (SLAR).
El Litoral estará presente en el primer amistoso que se jugará en la cancha principal del Club Aranduroga de la ciudad de Corrientes.
Ya en 2021, el nombre cambió a Súper Rugby Américas (SRA) y a partir de allí, no paró. Su crecimiento fue progresivo con el correr de los años. El nivel, lo mismo. Al punto tal de tener, en la actualidad varios jugadores que en clubes importantes del mundo y, fundamentalmente, en el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas.
Franco Molina, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Pedro Delgado, Boris Wengler, Joaquín Moro, Nicolás Roger, Simón Benítez Cruz, Nicolás D'amorim, Efraín Elías, Santiago Pernas y Faustino Sánchez Valarolo son algunos de los tantos ejemplos.
El SRA yuvo en Jaguares XV (hoy sería Pampas) como el primer campeón en 2021. Luego llegó el momento de la “garra charrúa”: de manera consecutiva, Peñarol se quedó con la copa en 2022 y 2023. Algo que repitió en la última edición (2025) venciendo a Dogos XV, franquicia la de Córdoba, que “dio la vuelta en 2024.
En 2025, se sumó a la competencia Tarucas de Tucumán. En esta edición, hará su estreno la tan esperada franquicia del Litoral argentino: Capibaras XV. Un equipo que, casi en la totalidad de sus jugadores, está conformado por jugadores de clubes de las Uniones Santafesina, Rosarina y Entrerriana.
En ese contexto es que Capibaras, luego de tres exigentes semanas de entrenamientos, tendrá el sábado el primero de sus dos amistosos.
En la ciudad de Corrientes, en el club Aranduroga (cancha neutral), desde las 17 horas, los del Litoral se enfrentarán a Yacaré XV, la franquicia de Paraguay con quien también chocarán de manera oficial en el torneo.
El partido, muy probablemente se desarrolle en tres tiempos de 30 o 35 minutos cada uno, para de esa manera darle la posibilidad a los entrenadores a “utilizar” a todos los jugadores disponibles.
De cualquiera de las dos formas, será la primera prueba real de los conducidos por Nicolás Galatro, de cara al debut ante el vigente campeón (y tricampeón) Peñarol, el 21 de febrero en el Hipódromo de Rosario.
Desde el jueves por la noche, Capibaras ya se encuentra en Corrientes a la espera del encuentro con Yacaré.
Hoy realizará el tradicional “Captain Run”, último entrenamiento (de baja intensidad) en la cancha donde se juegue el partido.
El plantel designado por Nicolás Galatro y sus colaboradores, está conformado por:
Forwards: Diego Correa, Jorge Onorato, Martín Vaca, Manuel Cúneo, Federico Cescut, Lisandro Dipierri, Enzo Avaca, Pedro Annunziata, Lucas Bür, Lorenzo Colidio, Ignacio Gallo, Bautista Benavides, Juan Segundo Huber, Ignacio Gandini, Manuel Bernstein, Franco Marizza, Franco Benítez, Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas.
Backs: Juan Lovell, Alejo Sugasti, Ignacio Zabella, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Martiniano Aime, Mateo Baroli, Pietro Croce, Guido Chesini, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Gino Dicapua, Franco Rossetto, Tomás Sigura, Francisco Lluch, Santiago Vítola, Mateo Tanoni y Valentino González.
Desde el martes 10 al sábado 14 de febrero, entre Paraná y Sauce Viejo, tendrá lugar una nueva concentración de Los Pumitas.
Durante esos días, once jugadores del plantel de Capibaras serán parte del seleccionado argentino juvenil.
El viernes 13, en Capibaras XV tendrá un entrenamiento conjunto con el seleccionado nacional M-20 en Santa Fe Rugby Club que estrenará luces en la cancha 1.
Los Capibaras y Pumitas son: Manuel Cúneo (Hooker - San Juan RC), Bautista Benavides (Segunda línea - Santa Fe Rugby Club), Franco Benítez (Ala – Tilcara), Franco Marizza (Ala - Paraná Rowing), Basilio Cañas (Octavo - Estudiantes de Paraná), Ignacio Zanella (Medio scrum - Universitario de Rosario), Benjamín Ordiz (Centro – Caranchos), Mateo Tanoni (Centro - Jockey de Rosario), Pietro Croce (Wing - Cha Roga), Santiago Vítola (Fullback - Atlético del Rosario) y Francisco Lluch (Fullback - Jockey de Rosario).