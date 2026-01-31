Capibaras, calor y rugby de alta intensidad en el Hipódromo de Rosario

Quince días de manera literal y casi continuos de entrenamientos son los que pasaron ya desde el 15 de enero hasta este viernes 30.
La franquicia del Litoral completó la primera semana de trabajo íntegra en el Hipódromo rosarino, su casa. El sábado 7 de febrero, primer amistoso ante Yacaré.
Aquel 15 de enero fue el día uno de encuentro para Capibaras XV, la flamante franquicia del Litoral que tendrá en este 2026 su temporada de estreno en el Súper Rugby Américas.
Esta última semana (del 26 al 30) fue la primera completa en su casa, en “Casa Capibaras”, ubicada en el Hipódromo de la ciudad de Rosario, donde también está la cancha que será la principal del equipo litoraleño en la competencia (subsedes serán Santa Fe Rugby y Estudiantes de Paraná, donde se jugarán dos y un partido respectivamente).
Desde las 8 de la mañana, Capibaras activó y comenzó el entrenamiento en campo, con la habitual entrada en calor todos juntos para luego separarse entre forwards y backs. Algo que también hicieron sobre el final, momento en el cual los delanteros hicieron scrum, entre ellos, y también junto a un equipo de Universitario de Rosario.
Después llegó el momento, otra vez, de juntarse, ahora sí con equipos definidos como para hacer movimientos con contacto real, prácticamente a ritmo de partido.
Claro, en una semana, se viene la primera prueba fuerte: en Corrientes, Capibaras enfrentará a Yacaré XV, la franquicia con base en Paraguay; es decir, dos equipos que también se verán las caras en la competencia oficial.
Además de dicho encuentro, Capibaras XV tendrá otro amistoso antes del debut con Peñarol en Rosario el 21 de febrero: el viernes 13, en horario nocturno para probar las luces, el partido será con Los Pumitas en cancha de Santa Fe Rugby Club.
Jorge Onorato es uno de los diez primeras líneas del plantel de Capibaras. El pilar izquierdo es de la ciudad de Santa Fe, y su club, uno histórico: Universitario, el de la Esmeralda. El lugar que Jorge siempre tiene presente.
Onorato dialogó con El Litoral al finalizar el entrenamiento y expresó sus sensaciones en esta flamante experiencia. “Es una nueva etapa para la cual me estuve preparando mucho el año pasado, donde fui parte del sistema UAR para los menores de 20 años con vistas al Rugby Championship y al Mundial de la categoría”.
“Estoy tratando de disfrutar cada día y poniéndome los objetivos de cada día ser un poquito mejor. Son prácticas muy duras, el nivel del entrenamiento que proponen los entrenadores a todo el equipo es tener una intensidad de partido superior”, aseguró uno de los más chicos del plantel.
Se viene el primer amistoso ante Yacaré y Capibaras hace foco en sus formaciones fijas. “Serán el corazón del equipo. Lo planteamos desde un inicio y nos estamos preparando para tener un buen scrum que nos dará juego en el equipo”.
Uno de los entrenadores asistentes es el ex Puma Nicolás Vergallo,, quien también dialogó con El Litoral.
“Después de estas dos semanas creo que un balance eh bastante positivo, muy bueno, con una gran predisposición de los chicos, cómo responden a lo que le estamos pidiendo. Por el momento venimos mejor de lo que esperábamos. Tener la casa cada cerquita también es una gran ventaja”, comenzó diciendo.
En cuanto al juego, Vergallo dijo que “apuntamos a trasladar la pelota, algo que nos gusta a los entrenadores, moverla, correr, atacar el espacio. Obviamente no se va a poder hacer siempre y todos los partidos, pero sí poder identificar esas situaciones o generar cosas para poner a al equipo en situación de poder darse pases y atacar sacar con velocidad los espacios”.