Rugby Litoral

Capibaras XV desembarca en Paraná: agenda confirmada para la presentación

El CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, se reunió con la intendenta Rosario Romero en Paraná para coordinar el arribo del plantel y la presentación oficial de Capibaras XV, prevista para el jueves 12 de febrero, con participación de jugadores y staff.