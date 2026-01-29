Capibaras XV desembarca en Paraná: agenda confirmada para la presentación
El CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, se reunió con la intendenta Rosario Romero en Paraná para coordinar el arribo del plantel y la presentación oficial de Capibaras XV, prevista para el jueves 12 de febrero, con participación de jugadores y staff.
Fertonani y Romero coordinaron la llegada de Capibaras XV a Paraná.
Capibaras XV acelera su desembarco en la capital entrerriana. El CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, mantuvo un encuentro de trabajo con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, para avanzar en la logística y los detalles de la llegada del plantel a la ciudad.
La reunión sirvió para terminar de ordenar el operativo de arribo y la agenda institucional vinculada a la franquicia, que tendrá su primera puesta en escena en Paraná con un evento de presentación formal ante la comunidad y distintos actores del deporte local.
Presentación confirmada para el 12 de febrero
Según se informó, la presentación “en sociedad” de Capibaras XV se realizará el jueves 12 de febrero y contará con la presencia de todo el plantel y el staff, en una actividad que marcará el inicio de una serie de apariciones públicas del equipo en la región.
Además del anuncio de la fecha, el encuentro incluyó el abordaje de temas pensados a futuro, con vistas a nuevas presentaciones y acciones de Capibaras XV en Paraná, en el marco del proyecto deportivo que impulsa Litoral Rugby.
Autoridades y referentes en la reunión
Del cónclave también participaron Santiago Halle, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, y Edgar “Tacuara” Cislaghi, en una foto que apuntala el vínculo institucional para acompañar la llegada del equipo y su agenda en la capital entrerriana.
El objetivo, según dejaron trascender, es que la franquicia tenga presencia sostenida en Paraná, con actividades que vayan más allá del evento inicial y consoliden un calendario de acciones deportivas e institucionales.
Capibaras XV ya tiene fecha y escenario para mostrarse: el 12 de febrero será la primera señal pública de un proyecto que busca hacerse lugar con identidad propia en el mapa del rugby regional.