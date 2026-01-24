Capibaras XV, en modo "Gran Hermano" con un sueño ovalado

Pasaron solamente 126 días, 18 semanas y un poquito más de cuatro meses.
Desde que la UAR anunció la franquicia de rugby del Litoral hasta este viernes pasaron apenas 126 días. Se formateó un equipo, se acondicionó una increíble casa propia y se ajustan los detalles en la cancha del Hipódromo. Increíble pero real.
Desde ese emocionante 19 de septiembre de 2025, donde el mundo de la ovalada criolla se enteraba que "La Unión Argentina de Rugby y Carlos Fertonani (administrador de la franquicia junto a los accionistas de Litoral Rugby) firmaron un acuerdo de representación comercial para la nueva franquicia que representará a la región del litoral en el Súper Rugby Américas 2026", hasta este mágico viernes 23 de enero de 2026, donde se abrieron las puertas de "Casa Capibaras".
Lo que se vivió hace pocas horas, en la zona del Hipódromo de Rosario, con la presencia del propio intendente (Pablo Lautaro Javkin) y de Diego Sebben como Subsecretario de Deporte de Rosario, además de los sponsors acompañando al CEO de la franquicia, Carlos Fertonani, fue impactante.
El sueño de los Capibaras XV está enclavado en el corazón de una especie de "Silicon Valley Deportiva" que tienen los rosarinos, donde ya asoman de manera imponente las estructuras del Estadio Multipropósito Arena Rosario, junto al hipódromo y el patinódromo.
Además del Microestadio Jorge Newbery, en la cuenta regresiva a los Juegos Suramericanos 2026, que como prometió el Gobernador, Maximiliano Pullaro, "serán el evento deportivo más importante de América Latina".
Ahí, en medio de esa impactante movida y en un año clave para el deporte de Santa Fe, nace el sueño de esta franquicia propia de rugby, Capibaras XV, la la cuarta representante argentina en el Súper Rugby Américas (SAR), junto con Dogos XV, Pampas y Tarucas. Ese lugar será, sin dudas, el teatro de los sueños.
"Me tocó estar en Jaguares, en las concentraciones en Estados Unidos, lo de Europa. Yo les puedo asegurar, con esa experiencia, que lo que se montó acá con Casa Capibaras acaricia la excelencia, la perfección, es algo increíble", cuenta emocionado ese emblema caminante que es Leo Senatore, ex jugador de Los Pumas e indiscutible embajador deportivo de la franquicia litoraleña.
"Nosotros hacíamos todo en el mismo espacio, es algo que uno transmite para que estos chicos de ahora tengan una idea de la evolución y del esfuerzo de quienes constituyen la franquicia más el esfuerzo de los sponsors junto al Estado", agrega Leo.
Hay una "foto testigo" del año pasado cuando se hizo una recorrida de la estructura que está enclavada en la vieja estructura del llamado Hipódromo Independencia, que se inauguró el 8 de diciembre de 1901, fecha en que se celebró la primera reunión hípica.
"Ahí nació una historia que atraería a celebridades como el presidente Julio A. Roca y el cantante Carlos Gardel", explican. Unos 48 días después, con Navidad y Fin de Año en el medio, la Casa Capibaras es una hermosa realidad.
Desde el famoso "Bienvenidos, los invito a conocer Casa Capibaras" del propio Nico Galatro, Head Coach de este sueño, el recorrido fue mágico. En el edificio, ubicado en el Hipódromo Independencia de Rosario, se levantan tres plantas y existe un subsuelo.
Ahí estará el centro operativo, deportivo y administrativo del proyecto. Para poder entrar a la Casa Capibaras, en el primer piso se accede a los dormitorios, una sala de juegos, la utilería y un consultorio de atención nutricional.
Junto a Carlos Fertonani (CEO y Director Ejecutivo) aparece la figura de Ignacio "Nacho" Vigetti como Director Operativo (CRAI) y el Gerente de la Casa Capibaras es Francisco “Fran” Bertolino (GER).
En la parte alta, donde está la segunda planta, además de la vista inmejorable al campo de juego donde el equipo hará su debut el próximo 21 de febrero ante Peñarol, uno se sorprende con sala de video, lugar de reuniones para el equipo y las oficinas administrativas, además del "Espacio Staff".
Nicolás Galatro (Head Coach - Olivos/ Duendes), Nicolás Vergallo (Entrenador de Backs - Jockey de Rosario) y Maximiliano "Chinchu" Bustos (Entrenador de Fowards - Universitario de Santa Fe) tienen ahí "su lugar en el mundo", además de ocurrentes e ingeniosas señaléticas personales. Marcelo Prieto (GER) aporta tiempo y dedicación como soporte con los jugadores.
El staff se completa con Ignacio Rodríguez (Entrenador asistente - GER), Pablo Pfirter (Entrenador asistente - Santa Fe Rugby Club), Franco Mansilla (Manager - Regatas Resistencia), Franco Godi (Preparador físico - Duendes) y Manuel Rivarola (Asistente Preparador físico – GER).
Patricio Lasalle (Analista de video - Duendes), Francisco Roldán ( Analista de Performance - CRAI), Federico Bassetti (Analista de Datos e IA - Caranchos) y Federico Bonesso (encargado logística - Jockey de Rosario).
En un día como el de este viernes, con asadazo liberado, gaseosas y helados, el trabajo de Ángeles Cadore (Nutricionista - Universitario de Rosario) queda por un ratito de lado.
La sala de atención médica, montada de manera exclusiva en la parte baja, donde además está el comedor y los dos vestuarios, es zona de acción para el cuerpo médico-kinésico que cuidará a los Capibaras en el Super Rugby Américas: el Jefe Médico Franco Della Vedova (Médico - Universitario de Rosario)
Los médicos del equipo Mateo Escalante (Traumatólogo – Duendes) y Gerónimo Dorigón (GER). El referente Kinésico es Pedro Escalante (Kinesiólogo – Duendes) junto a Hugo Peralta (Kinesiólogo Tilcara / Universitario de Santa Fe). Ignacio Arroyo (kinesiólogo – GER) y Pablo Edery (kinesiólogo – GER).
Claro que no todo se termina ahí, porque la franquicia cuenta con un equipo de comunicación de lujo: Fede Romagnoli (La Salle) es el Jefe de prensa, junto a Flor Morere (UNI) y Martín Perego (Creador de contenido/CRAI).
Pensando en el debut del 21 de febrero ante Peñarol en el Hipódromo de Rosario: Valeria Navarro (Ticketing), Lucho Sánchez (Armado estadio) y Mario Bossi (Fan Fest) completan el slogan "Somos Capibaras".
En medio de la recorrida, el propio intendente de Rosario, Pablo Javkin, que dicho sea de paso es un apasionado del rugby, asegura:
"Siempre pensamos en este espacio como un centro pluri-deportivo, pero en este caso tiene el agregado de la competencia internacional. Para los chicos es una ventaja de tener todo junto en un mismo lugar y jugar de local. Y para la ciudad implica un gran movimiento, porque el rugby es un deporte que tiene muchos aficionados en Rosario" finalizó.
A su lado, Nicolás Galatro, Head Coach de Capibaras, se emociona: "La verdad que quedó un sueño. El esfuerzo que hizo la Provincia, la Municipalidad, la gente de Litoral Rugby nos dejó un espacio que nos permite no solo el desarrollo deportivo sino también un lugar para atención médica y hasta un espacio de esparcimiento todo junto. Es un lugar donde vamos a pasar mucho tiempo y donde nos va a dar ganas de quedarnos".
Así, apenas 126 días después del anuncio de la UAR, el plantel de Capibaras XV está formado y la Casa está armada.
Está el fixture, los rivales y las fechas de cada juego. Hay una postal final que es increíble: la parte alta, donde los jugadores buscan aire en medio de una pretemporada ¡de-mo-le-do-ra! en todo sentido, conecta de manera física, visual y emocional con un espacio infinito aunque la métrica reglamentaria marque "110 metros por 70 metros" de color verde y con dos "H".
Como si ello todo fuera poco, se adquirió e instaló un sistema lumínico acorde a las exigencias de la TV para estos tiempos: cuatro torres de 30 metros cada una con capacidad de 100 led de alta potencia, suministrando más de 1.000 lúmenes uniformes. “La cancha de Capibaras XV tiene la iluminación que le exigen a los equipos de fútbol profesional en la Argentina”, explican orgullosos a El Litoral.
En ese lugar, donde hombres y máquinas reciclaron el sintético con el plus del caucho en modo gramilla, la historia del rugby del Litoral Argentino marcará un antes y un después el sábado 21 de febrero de 2026. Más allá del staff, el plantel, la Casa propia, la pretemporada, las presentaciones y los amistosos llegará el gran día.
Es el día que soñaron, imaginaron y esperaron durante varios años muchos dirigentes, jugadores y entrenadores del rugby en este apasionado rincón de la geografía argentina.
Después de 155 días, 22 semanas y 5 meses que fuera anunciada por la UAR, la franquicia de rugby del Litoral, los "Capibaras XV", pasarán del impensado sueño a la increíble realidad de salir a la cancha en el marco del prestigioso Super Rugby Américas.