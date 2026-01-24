Una casa propia que acaricia la excelencia

Capibaras XV, en modo "Gran Hermano" con un sueño ovalado

Desde que la UAR anunció la franquicia de rugby del Litoral hasta este viernes pasaron apenas 126 días. Se formateó un equipo, se acondicionó una increíble casa propia y se ajustan los detalles en la cancha del Hipódromo. Increíble pero real.