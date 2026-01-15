Con los 43 integrantes del plantel

Ilusión en marcha: Capibaras XV comenzó con su pretemporada en Rosario

En las instalaciones de GER, la franquicia que representará a la Región Litoral en la próxima edición del Super Rugby Américas dio inicio a los trabajos de puesta a punto a las órdenes del staff que comanda Nicolás Galatro. Entrenarán durante toda la semana en la flamante “Casa Capibaras” con miras al debut del 21 de febrero frente al campeón Peñarol.