Ilusión en marcha: Capibaras XV comenzó con su pretemporada en Rosario
En las instalaciones de GER, la franquicia que representará a la Región Litoral en la próxima edición del Super Rugby Américas dio inicio a los trabajos de puesta a punto a las órdenes del staff que comanda Nicolás Galatro. Entrenarán durante toda la semana en la flamante “Casa Capibaras” con miras al debut del 21 de febrero frente al campeón Peñarol.
Los jugadores de Capibaras comenzaron a trabajar en GER. Foto: Martín Perego.
Cuando resta poco más de un mes para el histórico debut en la edición 2026 del Super Rugby Américas, la franquicia Capibaras XV puso manos a la obra y dio inicio a sus trabajos de preparación con los 43 jugadores que formarán parte del plantel en esta primera temporada.
Tras el primer entrenamiento de este jueves, que se realizó en el predio de Gimnasia y Esgrima de Rosario y culminó con un almuerzo de camaradería, las prácticas tendrán continuidad durante viernes y sábado, siendo el domingo el día de descanso programado antes de volver al trabajo el lunes.
Respecto de la planificación de trabajo elaborada por el cuerpo técnico que comanda Nicolás Galatro, está confirmado que Capibaras disputará dos encuentros de carácter amistoso durante los primeros fines de semana del mes de febrero.
Uno de ellos será en condición de visitante ante otra de las franquicias con base en la Argentina mientras que el segundo será en casa con un rival que por ahora se mantiene en secreto. El estreno oficial del elenco del litoral santafesino llegará el 21 de febrero, cuando deba recibir en la ciudad de Rosario nada menos que a Peñarol, el vigente campeón del Super Rugby Américas.
Finalizada la primer jornada de trabajo de Capibaras XV quien tomó la palabra fue el head coach, Nicolás Galatro, compartiendo sus sensaciones en este ciclo que comienza: “En primera instancia queremos agradecer a la gente de GER que en muy pocas horas nos abrió sus puertas y nos dio el club para que podamos entrenar. Que el club se haya puesto a disposición para nosotros fue espectacular”.
Yendo al análisis del inicio de la pretemporada, Galatro comentó: “Me encontré con un panorama mucho mejor del que me imaginaba. Les habíamos dicho a los chicos que necesitábamos que vengan preparados a hacer una franquicia nueva, que el desafío nuestro de ser competitivos es enorme y que necesitábamos un esfuerzo extra y la verdad es que cumplieron y con creces".
"Tenemos todos una gran alegría por poder estar presentes, por ser parte de este equipo, de una franquicia profesional acá en nuestra región, en nuestra casa. La verdad que me llena de orgullo y es una responsabilidad muy grande”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y consultado sobre los objetivos que se plantean en esta primera temporada en el Super Rugby Américas, el HC de Capibaras indicó: “Creo que lo principal es que logremos amalgamarnos como equipo. Creo que tenemos muy buenos jugadores jóvenes que nos generan mucha expectativa".
"Nuestro desafío más grande, y hoy fue el foco del entrenamiento, pasa por tratar de empezar a ensamblarnos como equipo. Eso, sumado a la calidad individual de los jugadores que tenemos va a hacer que podamos ser competitivos”, subrayó.
Galatro, Bustos y Vergallo, el staff de Capibaras. Foto: Martín Perego.
En referencia a la conformación de un plantel nuevo pero que combina experiencia con mucha juventud, Galatro explicó: “Cuando empezamos a armar el equipo nos enfocamos en buscar jugadores que ya hayan tenido la experiencia en otra franquicia, que sumen varios años en el torneo, para poder apuntalar a estos chicos que la verdad tienen un futuro enorme".
"Acá hay más de 10 chicos que son parte del plantel del M20 nacional. Así que apuntamos un poco a eso, al crecimiento de esos jugadores con el apuntalamiento de los que tienen más experiencia”, dijo el DT de Capibaras.
Yendo directo a lo que sucederá el próximo 21 de febrero en el exigente debut contra Peñarol, el líder del staff de la franquicia del Litoral manifestó: “La verdad que a mí me tocó sufrirlo mucho a Peñarol. Hoy por hoy es lejos el mejor equipo de la liga, además del último campeón".
Chinchu Bustos, el responsable de entrenar a los forwards de Capibaras. Foto: Martín Perego.
"Para nosotros, siendo la nueva franquicia, es un desafío enorme y vamos a trabajar todo este mes con la idea de llegar de la mejor manera para poder salir a jugarles de igual a igual. Después el resultado será una circunstancia del juego, pero nuestro foco es que los chicos puedan expresarse de la mejor manera contra uno de los mejores equipos”, señaló.
Ampliando la mirada a lo que espera de esta histórica participación de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, Nicolás Galatro explicó: “Nosotros queremos que los chicos puedan desarrollarse como jugadores. Obviamente que mientras más rápido logremos eso, al final del día puede aparecer un buen resultado, pero el foco es que los chicos puedan expresarse de la mejor manera”.
“Tenemos la suerte de que, sobre todo este año, vienen un par de camadas juveniles del Litoral que son muy buenas y que han obtenido excelentes resultados en los últimos Campeonatos Argentinos, como antes había ocurrido en el 17 y en el 18. Nuestra idea pasará por tratar de explotar eso”.