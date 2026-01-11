Histórico inicio de pretemporada para Capibaras XV, el rugby del Litoral
Arranca con todo el primer equipo profesional de rugby del Litoral: se verán las caras por primera vez los 43 jugadores y el staff técnico completo. Se vienen dos amistosos el mes que viene y el gran debut como local el 21 de febrero ante Peñarol.
Del sueño a la realidad…del prometedor “volvemos todos” al cumplidor “volvimos todos”. Capibaras XV, la primera franquicia de rugby profesional en el Litoral de la República Argentina, empieza a escribir su propia historia. El 15 de enero será el esperado “Día 1 Capibaras” y comenzará con el amanecer: a las 6.30 los jugadores deberán arribar al predio para recibir por primera vez la indumentaria oficial.
El inusual horario se eligió para evitar las altas temperaturas propias de cualquier enero en la provincia. Posterior a la entrega de la indumentaria comenzarán los trabajos en el gimnasio enfocados en testeos para conocer el estado con el que los jugadores llegan a la pretemporada. Luego se producirá un hecho histórico: el primer encuentro del plantel dentro de una cancha. La jornada finalizará con un almuerzo de equipo.
La llamada “Semana Capibaras” continuará viernes y sábado. El domingo será el primer día de descanso. Están programados dos amistosos en los primeros fines de semana de febrero. El primero con otra franquicia argentina como visitante y el segundo como local con un rival que dará que hablar. Este último además servirá de tester para una de las sedes de la franquicia durante la competencia. El gran objetivo sigue puesto en el sábado 21 de febrero, día del debut oficial ante Peñarol, el actual campeón y más ganador del certamen.
Bruno Heit / Paraná
En cuanto al rival del debut, Peñarol es uno de los dos equipos del Súper Rugby América que no confirmó su plantel para la temporada 2026. La prensa uruguaya dio varias pistas acerca de la conformación que tendrá el actual campeón. Se mantendrán poco más de 15 jugadores de los que dieron la vuelta olímpica, habrá descanso para varios de los más veteranos pensando el año cargado que tendrán Los Teros en 2027 con el mundial de Australia y la novedad sería la presencia de muchos jugadores M-20. Es que con la ampliación del máximo certamen juvenil Uruguay consiguió nuevamente la clasificación y los líderes de ese equipo necesitan rodaje de mejor nivel que el que entrega el torneo amateur local. Entre los jugadores extranjeros del carbonero hay negociaciones con una de las figuras del rugby de Santa Fe que no integra la nómina de Capibaras.
El otro que no tiene nombres confirmados es el segundo adversario del equipo de Galatro: Cobras XV. Sobre finales del 2025 el rugby de Brasil entró en una profunda renovación que incluyó la salida del cuerpo entero de entrenadores y hasta se confirmó un cambio de cancha para la franquicia, aún sin nueva sede confirmada.
Finalmente, Yacaré si está listo con presencia santafesina. La franquicia paraguaya, conocida por ser uno de los mejores scouting del continente, puso el ojo en el Litoral y específicamente en Sauce Viejo. Juan Cruz Strada renovó contrato y será otra temporada el 9 del equipo.
Ignacio Gandini / Rosario
Su compañero de Santa Fe Rugby, Gonzalo Del Pazo, tendrá su primera experiencia profesional a nivel clubes. Los otros representantes de la región serán Juan Mernes, el capitán de Estudiantes de Paraná, Manuel Todaro, el octavo campeón del ascenso con Uni de Rosario que llega de Cobras y Valentino Marciali, hooker de Plaza que fue clave en el regreso al Top 14 de la URBA