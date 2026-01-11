Será el 15 de enero en Rosario

Histórico inicio de pretemporada para Capibaras XV, el rugby del Litoral

Arranca con todo el primer equipo profesional de rugby del Litoral: se verán las caras por primera vez los 43 jugadores y el staff técnico completo. Se vienen dos amistosos el mes que viene y el gran debut como local el 21 de febrero ante Peñarol.