La UAR lo oficializó en el mes de septiembre

La franquicia de rugby del Litoral: ¡Capibaras XV!, la noticia del 2025

Santa Fe, Rosario y Entre Ríos lograron el sueño: cuarta representante argentina en el Súper Rugby Américas (SAR), junto con Dogos XV, Pampas y Tarucas. El 21 de febrero de 2026 debuta como local en el Hipódromo de Rosario