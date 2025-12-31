La franquicia de rugby del Litoral:
¡Capibaras XV!, la noticia del 2025
Santa Fe, Rosario y Entre Ríos lograron el sueño: cuarta representante argentina en el Súper Rugby Américas (SAR), junto con Dogos XV, Pampas y Tarucas. El 21 de febrero de 2026 debuta como local en el Hipódromo de Rosario
Carlos Fertonani, Rubén González Fresneda (URR), Gabriel Travaglini (UAR), Enrique Patrizi (UER) y Martín Cipriani (USR). Foto: Prensa UAR
La jornada del 10 de septiembre de 2025 quedará, como la misma fecha del debut, en la historia del rugby del interior de la Argentina. “La Unión Argentina de Rugby y Santa Fe Producciones firmaron un acuerdo de representación comercial para la nueva franquicia que representará a la región del litoral en el Súper Rugby Américas 2026”, expresaba la noticia que rápidamente explotó en todos lados.
La firma en la UAR...primer gran paso
“En el acto de la firma, participaron Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby y Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones. Además, estuvieron presente Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby; Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario y Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, como garantes principales del acuerdo”, completaba la crónica.
Pullaro y Frigerio encabezaron el lanzamiento del Capibaras XV. Foto: Gentileza
Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones no podía contener la emoción después de meses y meses de trabajo: “Este es un paso histórico para el rugby: tres Uniones se unen para darle vida a una franquicia en el Súper Rugby Américas.
Es un sueño compartido que busca no solo brindar un gran espectáculo, sino también abrir más oportunidades para que nuestros jugadores se desarrollen y sigan creciendo en casa. Esperamos ver a todos los fanáticos del rugby del litoral acompañando y alentando a esta nueva franquicia, que será el orgullo de toda la región”.
En la ciudad de Santa Fe, unos días después, se conocía el nombre: “Capibaras XV”. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe, se realizaba el lanzamiento oficial del nuevo equipo regional de rugby, Capibaras XV, conformado por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.
El acto estuvo encabezado por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, junto a intendentes, dirigentes y referentes de la disciplina. “Como gobernadores tenemos la responsabilidad de fomentar la práctica deportiva, y qué mejor que hacerlo a través del rugby, con sus valores de inclusión, solidaridad y compromiso”, afirmaba Pullaro.
Staff, estadios, fixture y las tres camisetas
Lo que vino después, es mucho más conocido y reciente. Primero, el staff técnico oficial: Nicolás Galatro como Head Coach, Nicolás Vergallo a cargo de los backs y Maximiliano Bustos entrenador de fowards.
Al toque, se pudo conocer el fixture, con una pretemporada que arrancará a mediados de enero en Rosario, con el slogan tremendo: “Volvemos todos, somos Litoral”.
La fecha del 21 de febrero de 2026 quedará marcado en la historia del rugby de estas tres uniones, ya que el primer equipo profesional del Litoral será local de Peñarol de Uruguay en su inédito debut en el marco del Súper Rugby Américas. Así, arrancará una ilusión y el escenario para este histórico juego inaugural de temporada será el Hipódromo de la ciudad de Rosario.
La segunda fecha que quedará marcada a fuego, sin dudas: el sábado 28 de febrero en la capital de la provincia. Para esa fecha, los Capibaras XV de Nicolás Galatro recibirán a Cobras XV en Santa Fe, con escenario a designar.
El pelaje de Capibaras XV. Foto: Marcelo Manera
Finalmente, el temblor del “tercer debut” será cuando la franquicia del litoral argentino estrene juego en la provincia de Entre Ríos: Selknam será el rival de turno y la fecha confirmada será el sábado 23 de mayo desde las 16 en Paraná.
Así, con estadios, nombres y originales camisetas, Capibaras XV saldrá a la cancha con un 2026 tantas veces soñado por generaciones y generaciones de jugadores, dirigentes, entrenadores y amantes de la ovalada en este rincón de la Argentina. El rugby del litoral (Santa Fe, Rosario, Entre Rios) hace historia. Ya se puede decir “Somos Litoral…volvieron todos”.