La espera terminó: Capibaras XV tiene su primer plantel

El equipo profesional del Litoral Argentino dio a conocer los nombres que serán parte de su temporada debut en el Súper Rugby Américas. Serán 43 los jugadores que iniciarán la pretemporada el próximo 15 de enero. La lista está compuesta por 24 fowards y 19 backs.

Capibaras XV dio a conocer su plantel para el debut en el Súper Rugby Américas.Capibaras XV dio a conocer su plantel para el debut en el Súper Rugby Américas.
Capibaras XV, el equipo profesional del Litoral Argentino dio a conocer los nombres que serán parte de su temporada debut en el Súper Rugby Américas. Serán 43 los jugadores que iniciarán la pretemporada el próximo 15 de enero. La lista está compuesta por 24 fowards y 19 backs.

Entre los elegidos hay 13 rugbiers con experiencia previa en la liga: Diego Correa, Martín Vaca, Lorenzo Colidio, Manuel Bernstein, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Baronio, Bruno Heit, Franco Rosetto, Lautaro Cipriani y Gino Dicapua. Por su parte, Enzo Avaca viene de militar en el Benetton Treviso de Italia. Ignacio Dogliani y Lucas Bür jugaron en el rugby italiano (y estadounidense en el caso del segunda línea) antes de su regreso al Jockey de Rosario. Francisco Lluch fue invitado en Pampas la temporada pasada, pero no sumó minutos. Para los demás será su debut en el profesionalismo.

Representación regional

Apenas cuatro jugadores no pertenecen a ningún club del Litoral. Los otros 39 juegan en 15 instituciones de la región. El club con más representantes en Capibaras es Jockey de Rosario con nueve, seguido por Estudiantes, Duendes y Atlético del Rosario con cinco. Tilcara tiene tres, Paraná Rowing y CRAI dos. Con un jugador cada uno aparecen Santa Fe Rugby, Uni de Santa Fe, Cha Roga, Los Caranchos, Logaritmo, Uni de Rosario, GER, Tala, Jockey de Villa María, Liceo de Mendoza y San Juan RC.

En cuanto a las uniones de origen 23 están fichados en Rosario, 10 en la Entrerriana, cinco en la Santafesina, dos en la Cordobesa, uno en la de Cuyo y otro en la Sanjuanina.

El futuro está aquí

Dentro de los citados hay 13 jugadores que formaron parte de la última concentración del seleccionado argentino M-20 que se prepara para el mundial Georgia 2026. Los Capibaras en carrera al mundial juvenil son: Martiniano Aime, Bautista Benavides, Franco Benítez, Basilio Cañas, Pietro Croce, Manuel Cuneo, Franco Marizza, Jorge Onorato, Agustín Ponzio, Francisco Lluch, Benjamín Ordiz, Mateo Tanoni e Ignacio Zabella.

Capitanes

Si bien aún no se definió quiénes comandarán al equipo del Litoral desde la cancha, el plantel cuenta con dos capitanes de franquicias argentinas en temporadas anteriores. Manuel Bernstein tuvo ese honor en Pampas en 2024 y 2025. Ignacio Gandini debutó en la función en Olimpia en 2022. En las últimas tres temporadas le tocó hacerlo en varios partidos de Dogos XV de Córdoba.

En seleccionados nacionales Bernstein capitaneó a Argentina XV en 2024 y Jerónimo Gómez Vara lo hizo en Pumitas en 2021. El correntino también tiene la experiencia de ser capitán en la MLR donde le tocó conducir a Dallas Jackals.

De dar vueltas se sabe

Hay siete jugadores que ya conocen el peso de la copa del Súper Rugby Américas. Martín Vaca se consagró con Jaguares en la primera edición completa del torneo en 2021. Ignacio Gandini, Lautaro Cipriani, Juan Baronio, Lorenzo Colidio, Felipe Villagrán, Franco Rosetto y Diego Correa dieron la vuelta con Dogos en 2024. Ese plantel tenía como Head Coach a Nicolás Galatro.

Debut ante el campeón

Capibaras XV comenzará la pretemporada el próximo 15 de enero. El objetivo más inmediato será el debut absoluto ante Peñarol, ganador de la temporada 2025. El partido ante el Carbonero será el sábado 21 de febrero en Rosario.

Posteriormente el equipo de Galatro, Vergallo y Bustos hará su estreno como local en Santa Fe el 28/2 recibiendo a Yacaré. En Entre Ríos se presentará por primera vez el 23/5 cuando sea local de Selknam en Paraná.

Plantel Capibaras XV

Primera línea (10)

Diego Correa – Pilar izquierdo – Estudiantes de Paraná

Juan Ignacio Rodríguez – Pilar izquierdo – Liceo de Mendoza

Jorge Onorato – Pilar izquierdo – Universitario de Santa Fe

Bernardo Lis – Hooker – Duendes

Martín Vaca – Hooker – Jockey de Villa María

Manuel Cuneo – Hooker – San Juan Rugby Club

Ignacio Orsetti – Pilar derecho – Jockey de Rosario

Lisandro Dipierri – Pilar derecho – Atlético del Rosario

Enzo Avaca – Pilar derecho – Tala

Pedro Annunziatta – Pilar derecho – Gimnasia y Esgrima de Rosario

Segunda línea (6)

Lucas Bür – Segunda línea- Jockey de Rosario

Ignacio Gallo – Segunda línea – Jockey de Rosario

Lorenzo Colidio –Segunda línea – Duendes

Bautista Benavides – Segunda línea – Santa Fe Rugby Club

Agustín Ponzio – Segunda línea – CRAI

Juan Segundo Huber – Segunda línea – Logaritmo

Tercera línea (8)

Manuel Bernstein – Ala – CRAI

Ignacio Gandini – Ala – Duendes

Franco Benítez – Ala – Tilcara

Franco Marizza – Ala – Paraná Rowing

Felipe Villagrán – Ala – Estudiantes

Basilio Cañas – Octavo – Estudiantes

Bautista Grenón – Octavo – Alma Juniors

Jerónimo Gómez Vara – Octavo – Atlético del Rosario

Medios (6)

Juan Lovell – Medio scrum – Jockey de Rosario

Alejo Sugasti – Medio scrum – Jockey de Rosario

Ignacio Zabella – Medio scrum – Universitario de Rosario

Juan Baronio – Apertura – Jockey de Rosario

Ignacio Dogliani – Apertura – Jockey de Rosario

Martiniano Aime – Apertura – Atlético del Rosario

Centros (8)

Bruno Heit – Centro – Estudiantes

Bautista Estellés – Centro – Atlético del Rosario

Santiago Vitola – Centro – Atlético del Rosario

Guido Chesini – Centro – Duendes

Mateo Tanoni – Centro – Jockey de Rosario

Francisco Lluch – Centro – Jockey de Rosario

Benjamín Ordiz – Centro – Caranchos

Mateo Baroli – Centro – Paraná Rowing

Backs (5)

Franco Rosetto – Wing – Estudiantes

Gino Dicapua – Wing – Duendes

Pietro Croce – Wing – Cha Roga

Lautaro Cipriani – Wing – Tilcara

Tomás Sigura – Fullback – Tilcara

