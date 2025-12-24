Súper Rugby

La espera terminó: Capibaras XV tiene su primer plantel

El equipo profesional del Litoral Argentino dio a conocer los nombres que serán parte de su temporada debut en el Súper Rugby Américas. Serán 43 los jugadores que iniciarán la pretemporada el próximo 15 de enero. La lista está compuesta por 24 fowards y 19 backs.