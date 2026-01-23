Capibaras no para y continúa con la puesta a punto para el Super Rugby Américas

Una semana pasó nomas del inicio de la pretemporada para Capibaras XV.
La franquicia del Litoral arrancará la semana próxima a entrenar en el Hipódromo. El 7 de febrero, amistoso con Yacaré en Corrientes.
Solo 7 días, pero con una intensidad "tremenda", combinando trabajos de campo (técnicos y físicos), con sesiones de gimnasio y los controles médicos y nutricionales correspondientes.
La primera "casa" siempre es recordada. Por eso, Gimnasia y Esgrima de Rosario, no será un lugar más en la historia de la franquicia del Litoral.
La sede del Parque Independencia fue el primer lugar donde hizo pie Capibaras para comenzar a trabajar de cara al Super Rugby Américas. Pero este sábado, será el último en "tierra mensana".
Desde el lunes, "Casa Capibaras" ya será una realidad y allí estará el bunker de los litoraleños.
Con puntualidad "inglesa" a las 7:30 de la mañana comenzó la práctica de este viernes.
Previamente, los jugadores estuvieron haciendo activaciones en el gimnasio y también con los profes y fisioterapeutas. De ahí a la cancha.
Primero separados forwards y backs. Cada uno con movimientos y destrezas propias del juego.
Luego de eso, llegó el momento de juntarse. Nicolás Galatro, el head coach litoraleño, dio dos equipos, y a competir. Siempre con una intensidad que cansaba solo de verlos.
Tras esa competencia, otra vez por separado: los forwards a hacer scrum y los backs movimientos en conjunto.
Además, el trabajo diferenciado para aquellos que están con algunas dolencias. Como por ejemplo dos de los más experimentados, como Lautaro Cipriani y Lorenzo Colidio.
Si de nombres hablamos, hay algo, a priori, bastante claro: Nacho Gandini, Manuel Bernstein, Jerónimo Gomez Vara y Bruno Heit, son cuatro de los líderes que tiene este grupo que cuenta con mucha juventud, pero con un mix justo de jugadores ya mas experimentados y con varios Super Rugby Américas encima.