Capibaras XV inicia su segunda semana de preparación en Rosario

Con los 43 jugadores que integran el plantel, Nicolás Galatro y su staff continúan con la puesta a punto de la flamante franquicia que representará a la Región Litoral en el certamen que se inicia el 21 de febrero. "Esta experiencia va a elevar el nivel de toda la región" dijo Ignacio Gandini.