Capibaras XV inicia su segunda semana de preparación en Rosario
Con los 43 jugadores que integran el plantel, Nicolás Galatro y su staff continúan con la puesta a punto de la flamante franquicia que representará a la Región Litoral en el certamen que se inicia el 21 de febrero. "Esta experiencia va a elevar el nivel de toda la región" dijo Ignacio Gandini.
Galatro, Bustos y Vergallo siguen de cerca la preparación del equipo. Foto: Matías Perego.
Tras lo que fue el comienzo de las actividades del pasado jueves y la continuidad de los entrenamientos tanto el viernes como el sábado, este lunes el plantel y el staff de Capibaras XV se reencuentran en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima de Rosario para dar inicio a la segunda semana de pretemporada con vistas al histórico debut programado para el 21 de febrero ante Peñarol.
A las órdenes de Nicolás Galatro, Maximiliano Bustos, Nicolás Vergallo y el cuerpo de preparadores físicos, los 43 jugadores que componen el plantel que representará a la Región Litoral en el certamen continental le darán continuidad a una puesta a punto que combina la exigencia física con el desarrollo de las cuestiones técnicas y tácticas que marcarán a fuego el estilo que tendrá el equipo.
Vale recordar que en la planificación elaborada por el cuerpo técnico y que se continuará llevando adelante en GER mientras se ultiman los detalles de la "Casa Capibaras", se incluye la disputa de dos partidos amistosos ya en el mes de febrero, buscando ajustar los últimos detalles y encontrar el equipo para un debut que será de máxima exigencia ante el representativo uruguayo.
Uno de los referentes que tendrá el plantel de Capibaras XV es Ignacio Gandini, jugador de Duendes y con experiencia previa en el Súper Rugby Américas. En el inicio de la pretemporada, y consultado sobre las expectativas personales y grupales de cara al certamen que se avecina, Gandini comentó: "Me parece que lo mejor que le puede pasar a este equipo es pertenecer a la región".
"La idea es que la gente se sume, que venga, que nos vea y que nos apoye. Los primeros días de trabajo me sorprendieron para bien, los entrenamientos son bastantes intensos y de carga física. Creo que se viene un torneo que es largo y exigente, y creo que estamos más que preparados para estar a la altura que es el primer objetivo que tenemos", agregó.
En este mismo sentido, consultado sobre las metas que se trazan como equipo de cara a esta histórica participación de Capibaras en el certamen continental, Gandini reveló: "No hemos podido hablar mucho del tema porque todavía nos estamos conociendo como personas y como equipo. Pero más allá de eso no tengo dudas de que todos vamos a querer jugar hasta el último partido del año".
Chinchu Bustos, el responsable de entrenar a los forwards de Capibaras. Foto: Martín Perego.
"Empezamos con Peñarol que es un gran equipo, es el último campeón y lo conozco bien porque hemos jugado varios partidos. De todos modos creo que el objetivo y el enfoque nuestro tienen que estar en nosotros, en lo que hacemos y en cómo preparar cada partido" dijo el también jugador de Duendes de Rosario.
En el final, y respecto del impacto que la llegada de Capibaras XV puede tener para el desarrollo del rugby en esta parte del país, el jugador que pertenece a Duendes de Rosario manifestó: "Yo creo que mucho, es muy lindo realmente estar acá, estoy muy feliz y me parece que que es lo que tiene que impactar en la gente de la región".
"La idea es que los chicos vengan y que sueñen con formar parte y se entrenen para eso. Sin dudas esta experiencia va a elevar el nivel de toda la región más allá de que hasta el momento hemos logrado mucho", reflexionó.
Durante el fin de semana Peñarol, el rival de Capibaras XV en el debut en el Super Rugby Americas 2026 dio a conocer su plantel para encarar la defensa del título.
El conjunto uruguayo dirigido por Ivo Dugonjic tendrá bajas importantes como las de Mateo Sanguinetti, Guillermo Pujadas, Santiago Civetta, Santiago Álvarez, Felipe Etcheverry, Baltazar Amaya, Bautista Farise y Andrés Vilaseca, entre otros.
Por su parte, se destaca la vuelta de Manuel Ardao, referente de Los Teros, y las incorporaciones de Santiago Marolda, campeón del URBA Top 12 y el Nacional de Clubes con Newman, y de Tomás Baca Castex, tryman de Champagnat.
Con novedades, Peñarol quiere volver a ser campeón. Crédito: Prensa SRA.
Francisco Suárez, Mateo Perillo, Sebastián Dalmao, Joaquín Myzska, Sebastián Pérez, Jesús Porro, Juan Francisco Bessio, Darío Rodríguez, Felipe Aliaga, Manuel Rosmarino, Bautista Cat, Alex Sonneveld, Nicolas Mattson, Guillermo Curuchet, Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana, Manuel Ponte, Ignacio Merli integran el plantel campeón.
Pedro Suárez, Alejandro Molinas, Francisco Lawlor, Justo Ferrario, Ícaro Amarillo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso, Alfonso Perillo, Mateo Acosta, Ignacio Facciolo, Tomás Baca Castex, Santiago Marolda, Juan Francisco Pereira y Nicolás Pittaluga completan la plantilla que irá por el bicampeonato y que el 21 de febrero se medirá con Capibaras XV en Rosario.