Casa Capibaras: un sueño hecho realidad para el rugby de la región Litoral

La flamante franquicia que une las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos, es una realidad. Hoy se inauguró y el lunes, es la primera práctica.

Casa Capibaras abrió sus puertas en el Hipódromo de Rosario, consolidando el proyecto de la franquicia del Litoral. Crédito: Martín Perego / Prensa CapibarasCasa Capibaras abrió sus puertas en el Hipódromo de Rosario, consolidando el proyecto de la franquicia del Litoral. Crédito: Martín Perego / Prensa Capibaras
Este viernes 23 de enero de 2026, no será un día más en la (por ahora) breve historia de Capibaras.

Una vez más, la fisonomía del Hipódromo de Rosario volvió a cambiar.

Además de la flamante cancha, hecha para el Mundial Juvenil de Rugby en 2019, y de poseer también canchas de fútbol y hockey, ahora hay una casa.

Pero no es una casa más. Es la "Casa Capibaras", el flamante espacio que tendrán staff y jugadores de la franquicia del Litoral, con todas las comodidades necesarias para que estén a gusto y concentrados en su trabajo.

El lunes 26 comenzará la primera práctica oficial de Capibaras en su nueva casa.El lunes 26 comenzará la primera práctica oficial de Capibaras en su nueva casa. Crédito: Martín Perego / Prensa Capibaras

De tribuna a Casa

Una de las tribunas del Hipódromo fue elegida y puesta a punto para convertirse en "Casa Capibaras"

Casi de cero, los tres pisos se pusieron en condiciones, y así , ahora, la Casa tiene 11 espacios, vestuarios y baños para mujeres y hombres.

La nueva sede cuenta con espacios deportivos, médicos y de convivencia para jugadores y staff.La nueva sede cuenta con espacios deportivos, médicos y de convivencia para jugadores y staff. Crédito: Martín Perego / Prensa Capibaras

Sala médica, cafetería, play room, utileria, dormis, Team room, son algunos de esos lugares que hoy se estrenaron.

Está todo listo. El lunes 26, empieza la acción. Casa Capibaras, es una realidad.

Rugby
Rosario
Capibaras XV
Súper Rugby Américas

