Casa Capibaras: un sueño hecho realidad para el rugby de la región Litoral

Este viernes 23 de enero de 2026, no será un día más en la (por ahora) breve historia de Capibaras.
La flamante franquicia que une las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos, es una realidad. Hoy se inauguró y el lunes, es la primera práctica.
Este viernes 23 de enero de 2026, no será un día más en la (por ahora) breve historia de Capibaras.
Una vez más, la fisonomía del Hipódromo de Rosario volvió a cambiar.
Además de la flamante cancha, hecha para el Mundial Juvenil de Rugby en 2019, y de poseer también canchas de fútbol y hockey, ahora hay una casa.
Pero no es una casa más. Es la "Casa Capibaras", el flamante espacio que tendrán staff y jugadores de la franquicia del Litoral, con todas las comodidades necesarias para que estén a gusto y concentrados en su trabajo.
Una de las tribunas del Hipódromo fue elegida y puesta a punto para convertirse en "Casa Capibaras"
Casi de cero, los tres pisos se pusieron en condiciones, y así , ahora, la Casa tiene 11 espacios, vestuarios y baños para mujeres y hombres.
Sala médica, cafetería, play room, utileria, dormis, Team room, son algunos de esos lugares que hoy se estrenaron.
Está todo listo. El lunes 26, empieza la acción. Casa Capibaras, es una realidad.