A días del debut, Capibaras XV se presenta como franquicia en Entre Ríos
Capibaras XV, que hará su estreno el sábado 21 de febrero en el Super Rugby Américas ante el poderoso Peñarol en el Hipódromo de Rosario, presenta su staff técnico y plantel completo. El lugar…soñado: al lado del río en la destilería del Gin Heredero.
En la cuenta regresiva al esperado debut del sábado 21 de febrero, Capibaras XV se presenta en sociedad en la ciudad de Paraná. Foto: Martín Perego
En la ansiosa cuenta regresiva a lo que será el histórico primer partido oficial de Capibaras XV, la primera franquicia de Litoral Rugby en el marco de la temporada 2026 de Super Rugby Américas, la capital de la provincia de Entre Ríos recibirá este jueves (a las 19 con invitados especial y prensa), al staff técnico y plantel completo. Son horas decisivas, porque los rugbiers dejarán por un par de días su increíble “Casa Capibaras”, en el Hipódromo de Rosario, para mudarse a Paraná y Santa Fe, respectivamente.
En la capital de la provincia de Entre Ríos, este jueves desde las 19, presentación oficial de Capibaras XV; en la ciudad de Garay, el viernes, actividad extendida y entrenamiento en las instalaciones de Santa Fe Rugby junto a los Pumitas de la UAR que están realizando su primera concentración del año en Paraná.
Desde las 19 horas de este viernes 13, la franquicia del litoral y el seleccionado argentino juvenil llevarán a cabo un entrenamiento a puertas abiertas, con entrada libre y gratuita para todo el público. Además del natural incentivo para los amantes de la ovalada, el “Santa” realizará una prueba de su flamante sistema lumínico en su histórico reducto de Sauce Viejo.
Arranquemos por lo de este jueves: Gin Heredero abrirá las puertas de su “Casa Mesopotamia”, en la imponente destilería ubicada de manera increíble frente al Paraná, para presentar en la provincia de Entre Ríos a Capibaras XV.
Estarán presentes representantes y autoridades del Rugby de la región y el país, junto a autoridades municipales y provinciales. Como se sabe, en sus primeros 26 años de existencia, el Torneo Regional del Litoral se consolidó como el más importante del interior y el segundo a nivel país. El desafío ahora pasa por el rugby profesional. Llegó la hora: por primera vez Entre Ríos, Santa Fe y Rosario estarán representados en un mismo equipo en el torneo más importante del continente.
Capibaras será la única franquicia que haga de local en toda la región. Jugará en total 4 partidos en el Hipódromo de Rosario. En pocos días, el sábado 21 de febrero, tendrá su debut en un partido oficial contra Peñarol, el último Campeón del torneo.
Luego, recibirá a Cobras y Yacaré en Santa Fe; a Selknam en Paraná, con amplia mayoría de los Cóndores que tienen en el horizonte a Wallabies y All Blacks.
Rogelio Frigerio (Gobernador de la Provincia de Entre Ríos), Rosario Margarita Romero (Intendenta de la Ciudad de Paraná), Gabriel Bourdin (Socio de la Franquicia Capibaras XV) y Carlos Fertonani (CEO de la Franquicia) brindarán los principales detalles a la prensa acreditada e invitados especiales.
Martín Cipriani (Presidente de la Unión Entrerriana de Rugby), Martín Vergara (Presidente de la Unión de Rugby de Rosario) y Enrique Patrizi (Presidente de la Unión Santafesina de Rugby) formarán parte de la presentación. El lugar, mágico, con un anfitrión de lujo: “Pili” Márquez, titular de Casa Mesopotamia y Heredero Gin.
Capibaras será la única franquicia que haga de local en toda la región. Foto: Martín Perego
La equilibrada sinergia del apoyo estatal y el aporte privado hicieron realidad esta primera franquicia de Litoral Rugby que es Capibaras XV: Provincia de Santa Fe, Provincia de Entre Ríos, Municipalidad de Rosario, Litoral Rugby, Super Rugby de las Américas, Lecosur Marport, La Segunda Seguros, Lácteos La Ramada, Stella Artois, Canterbury, Núcleo Fit, Nasini, Hospital Italiano de Rosario, Paladini, Agua Nuestra, Training Center, Test Match, Gin Heredero.
Habrá un segmento muy especial y emotivo: reconocimiento a los ex Pumas y ex Pumitas de Entre Ríos, quienes con esfuerzo, compromiso y pasión llevaron el nombre de la provincia a lo más alto del rugby nacional e internacional.
Luego de los oradores y presentaciones mencionadas, serán presentados todos los Capibaras XV con su staff técnico. Así, en la cuenta regresiva al esperado debut del sábado 21 de febrero en el Hipódromo de la ciudad de Rosario frente al poderoso Peñarol, Capibaras XV se presenta en sociedad en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos.