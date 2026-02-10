Juan Cruz Strada y Gonzalo del Pazo, los Yacarés del Litoral

El último sábado, en la ciudad de Corrientes, El Litoral estuvo presente en lo que fue el estreno de Capibaras XV en un partido de rugby concreto, ante un rival “real”.
Los jugadores de Santa Fe Rugby Club afrontan un exigente desafío en el rugby profesional. El back, por cuarto año consecutivo; el forward tendrá su estreno.
Justamente, enfrente, estuvo Yacaré XV, la franquicia con base en Asunción del Paraguay y que tiene a varios litoraleños en su plantel.
Dos de ellos, de la ciudad de Santa Fe: Juan Cruz Strada y Gonzalo del Pazo, ambos jugadores de Santa Fe Rugby Club.
Strada está “cursando” su cuarto año en el Súper Rugby Américas. El primero en Dogos, y luego “hechó” raíces en Yacaré. “Es mi tercera temporada en este equipo y la verdad que lo disfruto un montón”.
Tras el encuentro con Capibaras, Strada resaltó la importancia de poder jugar un amistoso ante un rival con el cual luego se van a enfrentar. “Es la primera pretemporada que hacemos un amistoso así contra un equipo del torneo y y la verdad que eso está muy bueno, es sin duda muy positivo”.
En cuanto al partido, el medio scrum comentó que “encontramos lo que vinimos a buscar. Todavía estamos en pretemporada. Faltan dos semanas para el arranque del torneo, pero está bueno esto de golpearse, de medirse contra un rival concreto”.
“Seguiremos haciendo hincapié en nuestro juego, sabemos en lo que somos fuertes y es a lo que queremos apuntar y seguir trabajando en lo que va a venir. Año a año vamos creciendo y sin duda que cada vez estamos mejor”, concluyó el back.
Fue Pumita en 2016, donde el seleccionado juvenil argentino culminó tercero. Si bien está próximo a cumplir 30 años, Gonzalo del Pazo está viviendo su primera experiencia en el rugby profesional y “lo estoy disfrutando a pleno, muy contento con lo que estoy viviendo con esta primera experiencia profesional, después de tantos años jugando. Poder disfrutar esto el 100% del tiempo es una cosa muy linda. Estoy adaptándome al nivel, a la velocidad de juego. Me falta ritmo y mejorar en el scrum, pero estoy muy enfocado en laburar a pleno con eso”.
¿Qué te dicen los de más experiencia, qué te comentan de lo que se viene? Preguntó El Litoral.
"El nivel de las prácticas es muy duro, pero mis compañeros, los que ya jugaron me dicen, que si esto me parece duro, después lo de los partidos es increíble. Cada práctica es cada vez más fuerte y trato de adaptarme para llegar al debut del torneo a punto".
"Hoy se notó la diferencia entre lo que estábamos viviendo en las prácticas y los partidos entre nosotros. Jugar este partido con Capibaras XV, cambia todo: velocidad, dinámica y el golpe es impresionante".
Ahora, la mira de Strada, Del Pazo y todo Yacaré XV, está puesta en el próximo 21 de febrero: ese día, será su estreno en el Súper Rugby Americas 2026.
En dicha jornada, en su cancha el Estadio "Héroes de Curupayty" de la ciudad de Luque, será local de Pampas.