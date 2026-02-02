Los Pumas ya tienen sus sedes para el Mundial 2027: Brisbane, Melbourne y Adelaida

Los Pumas ya conocen los días, horarios y sedes para los partidos de fase de grupos de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Australia en 2027.
Argentina compartirá el Grupo C con Canadá, España y Fiji.
Ya se sabía que los dirigidos por Felipe Contepomi compartían el Grupo C junto con Canadá, España y Fiji, y ahora World Rugby confirmó el fixture definitivo de la cita mundialista. A continuación, toda la información:
Lunes 4 de octubre, Los Pumas vs Canadá, (5:45 ARG), Brisbane Stadium (Brisbane)
Domingo 10 de octubre, Los Pumas vs España(1:15 ARG), Docklands Stadium (Melbourne)
Viernes 15 de octubre, Los Pumas vs Fiji (23:45 ARG)/ 13:15 AUS, Adelaide Oval (Adelaida)