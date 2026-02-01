Circuito Mundial

Los Pumas 7’s cerraron el Seven de Singapur con triunfo ante Gran Bretaña y el séptimo puesto

La Selección argentina de rugby seven venció 14-10 a Gran Bretaña y finalizó séptima en el Seven de Singapur. Antes, perdió 26-12 con España en la semifinal por el quinto puesto del torneo.