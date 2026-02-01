Los Pumas 7’s cerraron el Seven de Singapur con triunfo ante Gran Bretaña y el séptimo puesto

Argentina le ganó 14-10 a Gran Bretaña y se quedó con el séptimo puesto en el Seven de Singapur, una etapa del Circuito Mundial. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora venía de caer ante España en la semifinal por el quinto puesto, en el inicio de la jornada del domingo.
El sábado, la Selección había tenido una fase de grupos sin triunfos, con derrotas ante Australia, Nueva Zelanda y Francia. Ese recorrido condicionó el cuadro de cruces y llevó al conjunto albiceleste a jugar por las posiciones del quinto al octavo lugar.
Derrota ante España
En la semifinal por el quinto puesto, Argentina perdió 26-12 frente a España. Los europeos tomaron ventaja desde el inicio y, pese al empate parcial tras un try de Marcos Moneta, se fueron al descanso arriba 14-5, tras sostener el dominio territorial y la eficacia en ataque.
En el complemento, España amplió la diferencia y estiró el marcador a 19-5. Moneta volvió a descontar para Argentina, pero el rival mantuvo la ventaja y cerró el partido con un triunfo que dejó al seleccionado argentino en la disputa por el séptimo lugar.
Victoria ante Gran Bretaña
En el último partido del torneo, Los Pumas 7’s se impusieron 14-10 a Gran Bretaña. Lucas González apoyó el primer try a los cuatro minutos y Argentina se fue al entretiempo 7-5, tras un descuento británico en un desarrollo parejo y de alta presión defensiva.
En el segundo tiempo, Moneta anotó un nuevo try que estiró la diferencia y permitió sostener la ventaja hasta el cierre. Con ese resultado, el seleccionado argentino finalizó séptimo en Singapur y cerró su participación con una victoria en la última presentación.