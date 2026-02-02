Los Pumas 7’s ya conocen su grupo en Perth: Fiji, Sudáfrica y España, los rivales de la etapa

Los Pumas 7’sya tienen definido el panorama para la etapa de Perth, cuarta parada del Circuito Mundial de Rugby Seven. El torneo se disputará el 7 y 8 de febrero en Australia y el seleccionado argentino llegará con la intención de mejorar lo hecho en Singapur, donde cerró su participación en el séptimo lugar.
Después del paso por Asia, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora buscará sumar puntos y recuperar posiciones en la tabla general. En Perth, la fase de grupos volverá a ser determinante para acceder al cuadro principal y sostener chances de pelear por las instancias decisivas del fin de semana.
Grupo A y un arranque exigente
Argentina integrará el Grupo A junto a Fiji, Sudáfrica y España. La zona aparece como una de las más competitivas del certamen, con selecciones que llegan en la pelea por los primeros puestos y con antecedentes recientes de rendimiento alto en el circuito.
El resto del cuadro también presenta cruces de alto nivel: el Grupo B estará integrado por Francia, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña. Con ese armado, Perth reunirá a varios de los principales candidatos a quedarse con la etapa.
Tabla general y puntos en juego
La etapa australiana llega tras tres paradas disputadas en Dubái, Ciudad del Cabo y Singapur. En ese recorrido, el seleccionado argentino sumó 32 puntos y se ubica sexto en la tabla general, por detrás de Fiji (52), Nueva Zelanda (48), Sudáfrica (46) y Francia (46), además de Australia (38).
El sistema de puntuación del Circuito Mundial asigna 20 puntos al campeón de cada etapa, 18 al subcampeón y 16 al tercero. En el tramo medio, finalizar séptimo u octavo implica 8 y 6 puntos, un margen reducido que condiciona el avance en el ranking.
Con Perth por delante, Los Pumas 7’s afrontarán un fin de semana clave para volver a acercarse a los puestos de vanguardia y recortar distancia en la general.