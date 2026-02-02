Circuito Seven

Los Pumas 7’s ya conocen su grupo en Perth: Fiji, Sudáfrica y España, los rivales de la etapa

Los Pumas 7’s jugarán el 7 y 8 de febrero en Perth, Australia, por la cuarta etapa del Circuito Mundial. Integrarán el Grupo A con Fiji, Sudáfrica y España, tras el 7° puesto en Singapur.