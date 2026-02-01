Murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras ser atropellado en Uruguay

El mundo del rugby argentino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Juan Elmo Moyano, ex médico de Los Pumas y figura histórica del deporte nacional, quien falleció tras ser atropellado en Punta del Este.
El ex médico y figura histórica del rugby argentino falleció a los 78 años luego de ser embestido por un automóvil que subió a la vereda en Playa Mansa. La Justicia uruguaya imputó al conductor por homicidio culposo y dictó severas medidas cautelares.
El siniestro ocurrió el jueves alrededor de las 10.55 en la Rambla Claudia Williman, esquina Capricornio, cuando un automóvil perdió el control, subió a la vereda y lo embistió mientras caminaba por la zona de Playa Mansa.
Como consecuencia del impacto, Moyano quedó atrapado debajo del vehículo. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para rescatarlo y asistirlo.
El ex médico del seleccionado argentino de rugby fue trasladado de urgencia a un sanatorio de Maldonado con fracturas en cadera y brazo izquierdo, además de un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento. Falleció horas más tarde.
Las autoridades identificaron al conductor como Horacio Guillot Navarro, de 22 años, quien no registra antecedentes penales.
La jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya, dispuso su formalización por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en calidad de autor.
Entre las medidas cautelares se estableció fijación de domicilio, arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, y la prohibición de conducir vehículos motorizados por 120 días.
Según información judicial, en las pruebas realizadas tras el siniestro se detectó que el conductor tenía 1,38 g/l de alcohol en sangre.
La noticia del fallecimiento fue confirmada por el club Deportiva Francesa, institución a la que Moyano estuvo vinculado durante gran parte de su vida deportiva y profesional.
“Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente”, señalaron desde la entidad.
También recordaron su trayectoria como médico de selecciones de la URBA y la UAR, y su rol como médico de Los Pumas durante las décadas del 80 y principios de los 90.
Desde el club destacaron su legado humano y deportivo: “Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”.
El fallecimiento de Moyano deja un vacío profundo en el rugby argentino, no solo por su trayectoria profesional, sino por su rol formador y su impacto en generaciones de jugadores, dirigentes y cuerpos técnicos.