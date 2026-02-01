Conmoción en el rugby argentino

Murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras ser atropellado en Uruguay

El ex médico y figura histórica del rugby argentino falleció a los 78 años luego de ser embestido por un automóvil que subió a la vereda en Playa Mansa. La Justicia uruguaya imputó al conductor por homicidio culposo y dictó severas medidas cautelares.