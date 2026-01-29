Fatal accidente en Mendoza: un chico que iba en bicicleta murió atropellado

Un chico de 12 años murió tras ser atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Provincial 92, en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles y es investigado por la Justicia.
Un siniestro vial ocurrido en Tunuyán terminó con la vida de un menor y abrió una investigación para determinar cómo se produjo el impacto y las responsabilidades del caso.
El episodio se registró en el cruce de la Ruta Provincial 92 y la calle Aru Moisés, en la localidad mendocina de Tunuyán. Por causas que todavía no fueron esclarecidas, una camioneta conducida por un hombre de 58 años embistió al menor, que se desplazaba en bicicleta por la zona.
Tras el impacto, el nene sufrió lesiones de extrema gravedad. Vecinos que se encontraban en el lugar alertaron a los servicios de emergencia y, en pocos minutos, arribaron efectivos policiales y personal médico.
A pesar de la rápida intervención de los equipos de salud, las heridas que presentaba el chico resultaron fatales y se confirmó su fallecimiento en el lugar. El área fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de los peritos y evitar la alteración de la escena del accidente.
Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza indicaron que el siniestro involucró únicamente a la camioneta y a la bicicleta en la que circulaba el menor, aunque aún no se determinaron las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, el niño no transitaba por la ciclovía habilitada en ese sector de la ruta. Además, se encontraba sin la compañía de un adulto, aunque sí circulaba junto a otros menores.
La identidad del chico no fue difundida de manera oficial. En tanto, el conductor del vehículo quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.
La causa quedó en manos de la Justicia, que realizó pericias en el lugar para reconstruir la mecánica del accidente y establecer posibles responsabilidades. No se descarta ninguna hipótesis y se espera que, con el avance de la investigación, se conozcan mayores precisiones sobre lo ocurrido.
El trágico episodio generó conmoción entre los vecinos de la zona y reavivó el debate sobre la seguridad vial en rutas provinciales y la protección de los menores que circulan en bicicleta.