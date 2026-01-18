Violencia en contexto de pareja

La Plata: una joven de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y quedó detenida

El hecho ocurrió en la localidad de Abasto, donde la conductora embistió con su auto a su pareja, que circulaba en bicicleta. El joven sufrió un desplazamiento de cadera y permanece internado. La Justicia investiga si el ataque fue intencional.