La Plata: una joven de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y quedó detenida

Una violenta discusión de pareja terminó de la peor manera este sábado en la ciudad de La Plata, cuando una joven de 18 años atropelló con su auto a su novio, lo dejó gravemente herido y fue detenida bajo la acusación de tentativa de homicidio.
El hecho ocurrió en la localidad de Abasto, donde la conductora embistió con su auto a su pareja, que circulaba en bicicleta. El joven sufrió un desplazamiento de cadera y permanece internado. La Justicia investiga si el ataque fue intencional.
El episodio, que generó una fuerte conmoción en la zona, ocurrió en la localidad platense de Abasto y es investigado por la Justicia bonaerense.
Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró en la intersección de las calles 520 y 207, donde la pareja habría mantenido una fuerte discusión momentos antes del ataque. Tras el altercado, la joven —identificada por los investigadores— se subió a su automóvil, un Ford Focus, y embistió a su novio, un joven de 25 años, que circulaba en bicicleta por la vía pública.
El episodio salió a la luz a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre un siniestro vial con una persona herida. Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría correspondiente encontraron al joven tendido sobre el asfalto, junto a su bicicleta, con visibles lesiones producto del impacto.
Testigos del hecho relataron a la Policía que el atropello no habría sido accidental, sino una maniobra deliberada luego de la discusión. Esa versión inicial es la que ahora intenta confirmar la fiscalía a partir de peritajes, declaraciones y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.
Tras ser asistido por vecinos, el joven herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Romero, donde los médicos diagnosticaron un desplazamiento de cadera y múltiples traumatismos.
Si bien su vida no corre peligro, permanece internado y bajo observación médica, a la espera de una posible intervención quirúrgica para estabilizar la lesión principal.
En el lugar del hecho, la Policía secuestró tanto el automóvil involucrado como la bicicleta de la víctima, elementos clave para la investigación. La conductora fue aprehendida en el lugar y trasladada a la dependencia policial, donde quedó imputada por el delito de tentativa de homicidio.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, que dispuso una serie de medidas para esclarecer la mecánica del hecho. Entre ellas, se ordenaron pericias accidentológicas sobre el vehículo, relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a vecinos y familiares de la pareja.
Fuentes del caso señalaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre ambos, aunque personas del entorno indicaron que se trataba de una relación conflictiva, atravesada por discusiones frecuentes.
Ese contexto también será evaluado por la fiscalía para determinar si hubo antecedentes que permitan encuadrar el episodio dentro de una escalada de violencia.
Mientras tanto, la joven permanece detenida y a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagada en las próximas horas. La calificación legal podría modificarse en función del avance de la investigación y de los resultados de las pericias técnicas.