Crimen de género en Reconquista: prisión preventiva para el acusado de asesinar a su pareja

La atribución delictiva fue realizada este mediodía por el fiscal Valentín Hereñú, en una audiencia que se desarrolló ante la jueza Norma Senn en los tribunales reconquistenses.
José María García (51) fue imputado este lunes por el delito de homicidio doblemente agravado, acusado de asesinar a su pareja, Analía Colomer (52), en un hecho ocurrido el 12 de enero en el barrio Center de Reconquista. Según la acusación del fiscal Valentín Hereñú, el crimen se cometió en un contexto de violencia de género, con antecedentes de amenazas, agresiones físicas y abuso sexual. El imputado quedó en prisión preventiva, mientras avanza la investigación judicial.
La atribución delictiva fue realizada este mediodía por el fiscal Valentín Hereñú, en una audiencia que se desarrolló ante la jueza Norma Senn en los tribunales reconquistenses.
Hereñú sostuvo que “este lunes 12 de enero pasado, alrededor de las 9:00, el imputado agredió a su pareja en el domicilio donde convivían en el barrio Center”. José María García (51) «la atacó con un cuchillo tipo carnicero, de 27 cm, ocasionándole heridas cortantes que le provocaron la muerte”, relató.
El fiscal Valentín Hereñú ordenó la autopsia del cuerpo de Analía Colomer (52). El resultado: causa de muerte, hipovolemia por herida cortante en cuello de 10 cms de largo y 5 cms de ancho.
Señaló que “el hecho fue cometido mediando violencia de género, por tratarse de un acto perpetrado por un varón en contra de una mujer” y remarcó que “se dio en el marco de una relación desigual de poder, y en un contexto de dominación que ejercía sobre la víctima, a través de amenazas y agresiones físicas previas”.
El hombre de 51 años, de ocupación carnicero, es investigado como autor de homicidio doblemente agravado (por el vínculo y por mediar violencia de género).
El fiscal Valentín Hereñú, dialogó con El Litoral:
– Bueno, se realizó la audiencia imputativa para José María García, pasado el mediodía en los tribunales de Reconquista
—Efectivamente, acabamos de hacer la audiencia imputativa. Esto consistió en hacer la atribución de cargos al imputado, mencionarle el hecho y el encuadre legal. Se ha encuadrado como homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por su comisión en un contexto de violencia de género, y también dimos a conocer las evidencias con las que la Fiscalía llegó hasta esta audiencia.
Luego se trató la posibilidad de llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares. La Defensa hizo un pedido de cuarto intermedio y finalmente, en base a lo que la Fiscalía mencionó, la jueza dispuso que la audiencia se lleve a cabo a partir de las 17.30 del día de hoy.
Sintéticamente, y básicamente en cuanto a lo que fue la investigación para la audiencia, el hecho ocurrió el 12 de enero en horas de la mañana, en un domicilio del barrio Center, donde convivía la víctima con el imputado. La muerte fue ocasionada mediante un ataque con un cuchillo de carnicero de 27 centímetros que el imputado tenía en la casa.
Le produjo heridas cortantes a nivel del cuello; una de ellas fue la más severa, ya que provocó una lesión en las arterias que derivó en la muerte por shock hipovolémico, es decir, la víctima se desangró en el lugar.
También presentaba heridas defensivas y golpes en el cuerpo, producto de una agresión que el imputado le había ocasionado el día viernes previo, en el marco de la convivencia que mantenían.
—Hubo varios detalles que brindaron las hijas
—Sí, las hijas son personas muy importantes. Son tres hijas, todas mayores de edad. Las hemos entrevistado, por supuesto en un momento muy difícil para ellas, pero han brindado información muy relevante sobre toda la historia de vida de esta pareja que derivó en este hecho.
En la acusación, el representante del MPA describió el infierno en que se había convertido la vida de Analía Colomer, que era constante blanco de golpizas, amenazas y abusos por el parte de su esposo. Sin ir más lejos, relató que la noche previa al femicidio García abuso sexualmente de la víctima durante toda la noche.
Antes, mientras afilaba un cuchillo, le había dicho: «Qué fácil se puede terminar todo esto». A la hora del sangriento atroz crimen, se escucharon gritos desesperados de la mujer, de acuerdo al relato de vecinos y familiares. Pero nadie pudo llegar a tiempo a salvarla del fatal desenlace que se veía venir.
Una vez consumada su macabra acción, García intentó quitarse la vida. Fue hallado en al fondo de una pileta de natación, con un cable atado en su cuello y a un chulengo.
Fue reanimado e ingresado a terapia intensiva del Hospital Central de Reconquista. El jueves, tras recibir el alta médica, efectivos de la PDI procedieron a la detención formal del presunto agresor, que fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la justicia.
A media se sustanció la audiencia de medida cautelar de la que García salió con prisión preventiva por el plazo de ley. La privación de la libertad fue solicitada por el fiscal Valentín Hereñú e impuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Norma Senn.
El funcionario del MPA valoró que “la magistrada rechazó lo solicitado por la Defensa, confirmó la calificación penal que atribuimos y dispuso la cautelar privativa de la libertad tal como lo habíamos solicitado”.
El fiscal aseveró que “la perspectiva de género fue fundamental en la interpretación de la dinámica del ilícito”, y agregó que “se contemplaron episodios previos de violencia de género ejercida por el hombre investigado en perjuicio de su pareja”.
Por otro lado, Hereñú puntualizó que “en la audiencia se hizo referencia a que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, lo cual impacta directamente en los riesgos procesales”.
En octubre pasado, a pocas cuadras del hecho actual sucedió un doble homicidio con impronta criminal macabra que también causó conmoción a la comunidad de Reconquista. Una joven de 21 años y un amigo suyo fueron ultimados a tiros por Hernán Efraín Imhoff (49), en la vivienda ubicada en calle Misiones, entre Roselli y La Rioja, del barrio Center
En esa residencia, ancló el horror cuando el propietario la emprendió a disparos de arma de fuego contra quien era su pareja, Carol María Mora, y un allegado a la mujer identificado como Martín Amilcar Blanco (35).
Imhoff fue detenido e imputado homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, alevosía y por haberse producido en un contexto de violencia de género (femicidio), mediando amenazas y amedrentamiento, agravado por el uso de arma de fuego; y por homicidio simple. Permanece con prisión preventiva.