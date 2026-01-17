Violencia extrema

Crimen de género en Reconquista: prisión preventiva para el acusado de asesinar a su pareja

José María García (51) fue imputado este lunes por el delito de homicidio doblemente agravado, acusado de asesinar a su pareja, Analía Colomer (52), en un hecho ocurrido el 12 de enero en el barrio Center de Reconquista. Según la acusación del fiscal Valentín Hereñú, el crimen se cometió en un contexto de violencia de género, con antecedentes de amenazas, agresiones físicas y abuso sexual. El imputado quedó en prisión preventiva, mientras avanza la investigación judicial.