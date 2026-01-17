En San Lorenzo

Tres noches de folclore mayor: se viene una nueva edición de "Un Canto a la Libertad"

Se confirmó la grilla de artistas nacionales que formarán parte de la 27ª edición de “Un Canto a la Libertad”, el festival folclórico más importante de la región, que se realizará del 20 al 22 de febrero en el Parador Turístico. Figuras consagradas del folclore argentino protagonizarán tres noches consecutivas que volverán a posicionar a la ciudad como un polo cultural de referencia.