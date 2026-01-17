Tres noches de folclore mayor: se viene una nueva edición de "Un Canto a la Libertad"

Con el anuncio oficial de los artistas nacionales, San Lorenzo comienza a palpitar una nueva edición de “Un Canto a la Libertad”, un evento que desde hace más de dos décadas se consolidó como una cita ineludible del calendario cultural del litoral.
Se confirmó la grilla de artistas nacionales que formarán parte de la 27ª edición de “Un Canto a la Libertad”, el festival folclórico más importante de la región, que se realizará del 20 al 22 de febrero en el Parador Turístico. Figuras consagradas del folclore argentino protagonizarán tres noches consecutivas que volverán a posicionar a la ciudad como un polo cultural de referencia.
Con el anuncio oficial de los artistas nacionales, San Lorenzo comienza a palpitar una nueva edición de “Un Canto a la Libertad”, un evento que desde hace más de dos décadas se consolidó como una cita ineludible del calendario cultural del litoral.
La 27ª edición del festival se desarrollará durante tres noches consecutivas, del jueves 20 al sábado 22 de febrero, en el tradicional Parador Turístico, escenario que año tras año convoca a miles de vecinos y visitantes de toda la región para celebrar la música, la danza y la identidad folclórica.
La programación nacional se abrirá el viernes 20 de febrero con las presentaciones de Maggie Cullen y Demi Carabajal, dos referentes de la nueva generación del folclore, y tendrá como cierre a Peteco Carabajal junto a Riendas Libres, un proyecto que fusiona la raíz más profunda de la música popular argentina con una mirada contemporánea y renovadora.
El sábado 21 de febrero será el turno de OrellanaLucca y Los Majestuosos del Chamamé, en una noche dedicada a la canción popular y a los sonidos del litoral, con un repertorio que promete emoción, tradición y baile.
El festival llegará a su punto culminante el domingo 22 de febrero, con las actuaciones de Ahyre y Juanjo Abregú, dos de las propuestas más convocantes del folclore actual, que cerrarán el encuentro con una puesta de alto nivel artístico.
Como cada año, “Un Canto a la Libertad” también será una vidriera fundamental para los artistas locales y de la región. En los próximos días, la Municipalidad anunciará la grilla completa de músicos, solistas, bandas y grupos de baile que formarán parte del festival.
De esta manera, el evento no solo reúne a figuras consagradas del folclore nacional, sino que también promueve el desarrollo cultural local, brindando un escenario de gran convocatoria para cientos de artistas que podrán mostrar su talento ante miles de personas durante las tres lunas del festival.