En el sur provincial

Infraestructura sanitaria: avanza la ampliación cloacal en San Jerónimo Sud

La inversión supera los 2.500 millones de pesos y alcanza un 20 % de ejecución. El proyecto permitirá ampliar la red de colectoras cloacales, mejorar la infraestructura sanitaria y acompañar el crecimiento ordenado de la localidad, con impacto directo en la salud, el ambiente y la calidad de vida de sus habitantes.