Infraestructura sanitaria: avanza la ampliación cloacal en San Jerónimo Sud
La inversión supera los 2.500 millones de pesos y alcanza un 20 % de ejecución. El proyecto permitirá ampliar la red de colectoras cloacales, mejorar la infraestructura sanitaria y acompañar el crecimiento ordenado de la localidad, con impacto directo en la salud, el ambiente y la calidad de vida de sus habitantes.
La ampliación de la red cloacal va a sumar 1.200 conexiones domiciliarias y se proyectan otras 500.
La Provincia de Santa Fe continúa ejecutando una obra estructural clave en San Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo, en el marco de las obras estratégicas que desarrolla en todo el territorio para mejorar la salud, el ambiente y la calidad de vida de las familias santafesinas.
Con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos y un 20 % de avance en las tareas, el Ministerio de Obras Públicas santafesino, a través de la Secretaría de Agua y Saneamiento, avanza con la ampliación de la red de colectoras cloacales.
En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la decisión política de sostener este tipo de inversiones vitales y señaló que las cloacas son una de las obras más importantes que puede tener una localidad, porque hablan de salud, de dignidad y de cuidado ambiental.
"Esta obra le permite a San Jerónimo Sud resolver un problema histórico y prepararse para crecer de manera ordenada”.
Detalles
La obra contempla la ejecución de más de 18.000 metros de cañerías, la incorporación de 980 nuevas conexiones domiciliarias, la construcción de 132 bocas de registro y 28 cámaras de inicio de colectoras.
Además, el proyecto histórico incluye la repotenciación de la estación elevadora principal, con la impermeabilización interna del pozo de bombeo, el recambio de cañerías por nuevas de acero, la renovación de bombas y la provisión de nuevo manifold, válvulas, tapas y sistema de grúa para el mantenimiento de los equipos.
Por su parte, la presidenta comunal de San Jerónimo Sud, Ana Belén Olmos, subrayó el impacto directo de la obra en la vida cotidiana de los vecinos al sostener que esta ampliación de la red cloacal era una de las demandas más importantes de nuestra comunidad.
"Es una obra que mejora la salud, cuida el ambiente y acompaña el desarrollo de la localidad. Contar con el apoyo de la Provincia nos permite concretar una infraestructura que solos no podríamos afrontar”.
Una obra histórica para San Jerónimo Sud
En cuanto al desarrollo de los trabajos, el secretario de Agua y Saneamiento,Leonel Marmiroli, explicó que durante el último mes los trabajos se concentraron en el sector norte de la localidad.
"En esta etapa avanzamos con la construcción de 9 bocas de registro y el tendido de cañerías de 160 milímetros de diámetro sobre avenida Sargento Cabral y calle Florentino Ameghino, entre París y Londres. Además, se ejecutaron tramos sobre calles Londres, Roca y París, consolidando un avance total de 4.400 metros de cañerías”.
Actualmente, las cuadrillas continúan trabajando sobre calle Estrasburgo, entre avenida Sargento Cabral y calle Ávila, avanzando en la expansión de la red cloacal.