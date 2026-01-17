Final histórico en el Dakar: Luciano Benavides campeón por dos segundos
El piloto salteño selló su consagración en la última etapa disputada en Arabia Saudita, tras un cierre dramático que lo dejó apenas segundos por delante de su principal rival y marcó un hito para el motociclismo argentino.
Benavides celebró en el desierto tras completar la última etapa de la competencia. Crédito: REUTERS.
Luciano Benavides protagonizó una de las gestas más impactantes del deporte argentino al consagrarse campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos. A los 30 años, el piloto salteño alcanzó la cima en la competencia más exigente del rally mundial y firmó una definición que será recordada por décadas.
La consagración llegó de manera dramática, en un cierre cargado de tensión y emoción que mantuvo en vilo a fanáticos de todo el mundo.
Dossegundos
La última etapa, disputada en Yanbu, Arabia Saudita, tuvo apenas 105 kilómetros cronometrados, pero fue suficiente para escribir una página inolvidable. Benavides logró descontar más de tres minutos al estadounidense Ricky Brabec, piloto del equipo Honda Monster Energy, y se quedó con el título por una diferencia mínima de dos segundos, la más ajustada en la historia del Dakar.
El salteño protagonizó una definición ajustada que quedará en la historia del rally mundial. Crédito: REUTERS.
Ese desenlace convirtió su victoria en una verdadera hazaña deportiva y confirmó su temple en los momentos decisivos.
Con este título, Luciano Benavides aportó la tercera victoria argentina en motos dentro del Rally Dakar. Las dos consagraciones anteriores habían quedado en manos de su hermano mayor, Kevin Benavides, campeón en las ediciones 2021 y 2023, consolidando una historia familiar única dentro del rally mundial.
Caídas,abandonos yperseverancia
El camino hacia la gloria no fue sencillo. Luciano conoció el Dakar cuando tenía apenas 13 años, al ver pasar la caravana por Fiambalá, sin imaginar que años más tarde estaría compitiendo por el título. Su debut en 2018 terminó con abandono tras una dura caída, pero lejos estuvo de rendirse.
En 2019 finalizó noveno, en 2020 alcanzó el sexto puesto y en 2021 otra caída lo dejó fuera de carrera, justo en la edición que consagró campeón a su hermano Kevin. Cada tropiezo fortaleció su determinación.
El salto definitivohacia la élite
El 2023 marcó un punto de inflexión en su carrera. Benavides terminó sexto en el Dakar, ganó tres etapas y cerró el año como campeón del mundo en Marruecos, superando a Toby Price por apenas cuatro puntos. Al año siguiente, sufrió una rotura de motor en el Dakar y una fuerte caída en el Desafío Ruta 40 que le provocó una fractura de cadera.
La consagración coronó años de esfuerzo, caídas y perseverancia en el Dakar. Crédito: REUTERS.
A pesar de las lesiones, regresó a la competencia, debutó con KTM y se mantuvo como el principal referente argentino en la categoría reina de las motos.
Antes de afrontar la edición que lo llevaría a lo más alto, Luciano Benavides dejó una frase que reflejó su mentalidad competitiva: “Corro y entro por la gloria”. “Simplemente quiero hacer lo mejor todos los días. Quiero ser mi mejor versión y ganarme a mí mismo. Si se logra eso, los resultados siempre pueden llegar”, expresó el oriundo de Salta, que alcanzó la consagración máxima en el Dakar.