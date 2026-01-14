"Le pagaría lo que quisiera"

El dueño del Al Ittihad reveló que Lionel Messi rechazó una oferta de €1.400.000.000 al año

Anmar Al Haili, presidente del club de Arabia Saudita, le ofreció una tentadora propuesta al astro argentino. Además, reveló el motivo por el que no pudo contratarlo en el pasado.