Messi íntimo en Miami: entre su vida familiar, su personalidad “rara” y el amor con Antonela

En una entrevista realizada en Miami para Luzu TV, Lionel Messi se mostró en un tono poco habitual, hablando con sinceridad sobre su cotidianidad con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. El astro argentino explicó que, aunque en su casa siempre hay una pelota cerca, hay reglas claras: no jugar al fútbol dentro de la casa para evitar desorden o roturas.
El futbolista relató también cómo se acomodaron con las rutinas familiares y cómo la convivencia marcó estos aspectos de su vida cotidiana.
Messi íntimo en una especial entrevista para Luzu TV.
Del orden al humor íntimo
Messi se definió como una persona extremadamente ordenada: le gusta tener la ropa organizada por color y se incomoda si le cambian sus planes o tocan sus pertenencias. Contó incluso que su hijo mayor, Thiago, heredó esa forma de ser. Sobre su convivencia y el orden con su esposa dijo: "Yo la cambié yo a ella”, afirmó, antes de agregar: “Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre”.
En el plano emocional, el capitán argentino confesó “Soy romántico, pero no muy demostrativo. Me cuesta demostrar lo que siento, pero lo importante es que la persona que quiero esté bien y feliz”, explicó sobre su relación con Antonela.
El futbolista reveló los detalles de la familia Messi completa. REUTERS/Stephanie Lecocq
Quizás el momento más comentado de la entrevista fue cuando Messi se definió de forma humorística y sin filtros: “Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda”. Con esa frase, el delantero describió cómo necesita momentos de soledad porque, admitió, el bullicio de la casa con sus tres hijos puede saturarlo.
Más allá de la broma, dejó ver una faceta que no suele mostrarse en los medios: su necesidad de equilibrio entre la vida familiar y su espacio personal.
Messi recordó cómo comenzó su relación con Antonela en Rosario cuando tenían apenas seis años.
Redes sociales, TV y diversión
Messi no esquivó temas inesperados: habló de su consumo habitual de contenidos en redes, especialmente clips en TikTok, y reveló que mira programas como “LAM” y “MasterChef Celebrity Argentina” para mantenerse al día con la cultura popular.
Por otro lado, Messi comentó que durante su tiempo libre disfruta de ver series junto a su esposa. Una de las últimas que eligieron fue Envidiosa (Netflix), protagonizada por Griselda Siciliani y la definió como “muy buena”.
La charla cerró con recuerdos de su relación con Antonela, que comenzó en Rosario cuando tenían apenas seis años. Messi contó cómo ese vínculo se transformó con el tiempo hasta convertirse en la sólida familia que forman hoy, cimentada en la confianza y el crecimiento juntos.
Lionel Messi dejó ver en Miami que detrás del campeón mundial y figura del fútbol hay un hombre que valora la familia, cuida sus rutinas y sabe reírse de sí mismo. Su sinceridad en esta entrevista sorprendió a muchos y abrió una ventana a aspectos poco explorados de su personalidad fuera del verde césped.