Cinco argentinos, con Messi a la cabeza, integran el once ideal de América en 2025
Lionel Messi y otros cuatro futbolistas argentinos fueron incluidos en el XI ideal de América 2025, elaborado por el diario uruguayo El País, en una formación marcada por el dominio del fútbol brasileño y, especialmente, de Flamengo.
Entre los representantes argentinos se destacan Lionel Messi, actual jugador de Inter Miami.
El diario El País de Uruguay dio a conocer el XI ideal de América 2025 luego de consagrar al uruguayo Giorgian de Arrascaeta como Rey de América. El equipo está integrado por futbolistas de cinco nacionalidades: cinco argentinos, dos brasileños, dos uruguayos, un chileno y un paraguayo.
Entre los representantes argentinos se destacan Lionel Messi, actual jugador de Inter Miami, el arquero Agustín Rossi (Flamengo), el mediocampista Santiago Sosa (Racing) y los delanteros José Manuel López (Palmeiras) y Adrián Martínez (Racing).
Rossi, el argentino más votado y el peso del Brasileirao
Agustín Rossi fue el argentino que mayor respaldo recibió en la votación, con 181 sufragios, tras una temporada consagratoria con Flamengo, donde se coronó campeón de la Copa Libertadores.
El XI ideal refleja un marcado predominio del fútbol brasileño: ocho de los once futbolistas actúan en el Brasileirao, seis de ellos en Flamengo y los dos restantes en Palmeiras, subcampeón continental y escolta en la liga local.
La defensa quedó conformada por Danilo y Léo Pereira (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras) y Guillermo Varela (Flamengo), mientras que en el mediocampo, además de Sosa, fue elegido el chileno Erick Pulgar, otra de las piezas clave del conjunto carioca campeón.
Premios individuales y detalles de la votación
En la previa a la publicación del once ideal, Giorgian de Arrascaeta fue distinguido como el mejor futbolista de América, al obtener el 62,8 por ciento de los votos, superando ampliamente a Lionel Messi (14,8 %) y a Adrián “Maravilla” Martínez (5 %).
Por su parte, Filipe Luís fue reconocido como el mejor entrenador del continente, imponiéndose en la votación a Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, y a Gustavo Costas, director técnico de Racing.
La elección contó con la participación de 264 periodistas de América y Estados Unidos, entre ellos 45 uruguayos, 33 argentinos y 33 brasileños, además de representantes de Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, México, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.