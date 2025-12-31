#HOY:

El Callejero de Buenos Aires, escenario inaugural del TC2000 en 2026

El Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA comenzará su temporada 2026 los días 14 y 15 de marzo en un circuito callejero de la Ciudad de Buenos Aires. Será la segunda vez en la historia que la categoría inaugure su calendario en las calles porteñas, en un certamen que volverá a tener como protagonistas a los SUV más potentes del país.

El TC2000 abrirá su temporada 2026 en el callejero de Buenos AiresEl TC2000 abrirá su temporada 2026 en el callejero de Buenos Aires
Tango Motorsports, promotora del TC2000, confirmó oficialmente que la primera fecha del 47° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA se disputará en el callejero de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la categoría iniciará el calendario 2026 con un evento de fuerte impacto urbano, combinando velocidad, espectáculo y cercanía con el público en un entorno emblemático.

Será la segunda oportunidad en la que el TC2000 abra una temporada compitiendo en las calles de la Capital Federal.

El TC2000 volverá a cruzar la frontera después de más de una década.El TC2000 abrirá su temporada 2026 en el callejero de Buenos Aires

La última experiencia similar tuvo lugar el 31 de marzo de 2013, cuando el circuito armado sobre la Avenida del Libertador, frente a la sede del Automóvil Club Argentino, fue el escenario del arranque del campeonato. En aquella jornada, Facundo Ardusso se quedó con la victoria a bordo de un Fiat Linea, en una carrera que quedó marcada en la historia reciente de la categoría.

Antecedentes de aperturas callejeras

La cita porteña de 2026 será, además, la tercera vez que un circuito callejero inaugure una temporada del TC2000. El primer antecedente se remonta al 21 de marzo de 2010, cuando el campeonato comenzó en Punta del Este, Uruguay.

En esa ocasión, José María “Pechito” López se impuso con un Honda Civic, en una competencia que consolidó la presencia internacional de la categoría.

El TC2000 vive la definición de la temporada 2025.El TC2000 abrirá su temporada 2026 en el callejero de Buenos Aires

Con este nuevo desembarco en Buenos Aires, el TC2000 refuerza su apuesta por escenarios urbanos, que suelen generar una mayor visibilidad mediática y una conexión directa con el público, al llevar el automovilismo al corazón de las ciudades.

Calendario confirmado para la temporada 2026

Junto con la confirmación de la fecha inaugural, la organización dio a conocer el cronograma completo de fines de semana de competencia para el campeonato 2026. El calendario contempla 12 fechas, muchas de ellas compartidas con la Fórmula Nacional y el Top Race, lo que permitirá potenciar la propuesta deportiva y el espectáculo en cada evento.

El campeonato comenzará el 15 de marzo en el Callejero de Buenos Aires y se extenderá hasta el 13 de diciembre, cuando se dispute la última fecha del año. En las próximas semanas, Tango Motorsports anunciará las sedes correspondientes a cada competencia, completando así el mapa definitivo de la temporada.

El TC2000 vive la definición de la temporada 2025.Matias Rossi defenderá el título obtenido este año.

Con el atractivo adicional de los SUV más potentes de la Argentina y el regreso a un circuito urbano como apertura del año, el TC2000 se prepara para iniciar 2026 con una propuesta renovada y de alto impacto, buscando consolidar su lugar como una de las principales categorías del automovilismo nacional.

