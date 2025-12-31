Automovilismo

El Callejero de Buenos Aires, escenario inaugural del TC2000 en 2026

El Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA comenzará su temporada 2026 los días 14 y 15 de marzo en un circuito callejero de la Ciudad de Buenos Aires. Será la segunda vez en la historia que la categoría inaugure su calendario en las calles porteñas, en un certamen que volverá a tener como protagonistas a los SUV más potentes del país.