Desde Ferrari advierten: "Australia no marcará el rumbo del campeonato 2026"
Con la llegada del mayor cambio reglamentario en décadas, Ferrari busca reposicionarse en la Fórmula 1. Sin embargo, su jefe de equipo, Fred Vasseur, advierte que el resultado de la carrera inaugural en Australia no será determinante y que el verdadero diferencial estará en la capacidad de evolución durante la temporada.
Vasseur relativiza el debut en Melbourne y apunta al desarrollo como clave de la F1 2026
La temporada 2026 marcará uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la Fórmula 1. Nuevas unidades de potencia, un sistema de gestión de energía completamente revisado y cambios profundos en la aerodinámica obligarán a los equipos a replantear sus conceptos desde cero.
En ese contexto, Ferrari aparece ante una oportunidad inmejorable para revertir una era reciente sin títulos, luego de no haber logrado consolidarse en el ciclo iniciado en 2022 con el regreso del efecto suelo.
Fred Vasseur, director del equipo italiano, dejó en claro que el inicio del campeonato en Australia no será un parámetro definitivo para medir el potencial real de cada escudería.
Vasseur relativiza el debut en Melbourne y apunta al desarrollo como clave de la F1 2026
“El próximo año no se tratará de la primera foto de la temporada ni solo de la clasificación en Melbourne. Se tratará de la capacidad de desarrollar rápido”, sostuvo el francés, subrayando que el orden competitivo puede variar de manera significativa a lo largo del calendario.
Ferrari decidió apostar fuerte: desde abril de 2025 trasladó por completo sus recursos aerodinámicos al proyecto 2026.
Esa elección tuvo un costo inmediato, reflejado en una segunda mitad de temporada discreta y un cuarto puesto en el campeonato de constructores, sin victorias. Pero en Maranello consideran que ese sacrificio puede rendir frutos a largo plazo.
Desarrollo continuo, la verdadera batalla del próximo ciclo
Para Vasseur, el éxito en la nueva era no dependerá de quién llegue mejor preparado al debut, sino de quién logre evolucionar más rápido. “No importa si estamos P1 o P10 en Australia. La temporada no se termina ahí, el camino será largo para todos”, remarcó.
El francés también fue cauto al evaluar la posición relativa de Ferrari frente a sus rivales directos. “No tengo idea de si McLaren, Red Bull o Alpine estarán delante nuestro. Nadie lo sabe. Lo importante es no perder tiempo comparándose, sino concentrarse en hacer el mejor trabajo posible”, explicó.
Vasseur relativiza el debut en Melbourne y apunta al desarrollo como clave de la F1 2026
En una Fórmula 1 donde el desarrollo durante el año suele definir campeonatos, Ferrari apuesta a fortalecer cada uno de los pilares del rendimiento: motor, transmisión, aerodinámica, simulador y puesta a punto. Vasseur insistió en que el progreso sostenido será más determinante que cualquier resultado aislado en el arranque del campeonato.
Leclerc, Hamilton y la presión interna en Maranello
Mientras el equipo trabaja en silencio, la presión deportiva sigue latente. Charles Leclerc calificó a la nueva era como un “ahora o nunca” para Ferrari, luego de firmar una de sus mejores temporadas en 2025 sin poder luchar por el título.
Lewis Hamilton, en tanto, encara un nuevo reinicio tras un primer año complejo en Maranello, más exigente de lo previsto.
Consultado sobre ese sentido de urgencia, Vasseur fue claro: no lo comparte en esos términos. “Urgencia no, pero es evidente que un piloto no reacciona igual cuando es P2 que cuando es P6”, reconoció. Sin embargo, destacó la actitud constructiva de ambos corredores y valoró que empujen permanentemente al equipo.
Vasseur relativiza el debut en Melbourne y apunta al desarrollo como clave de la F1 2026
“Si Charles y Lewis estuvieran completamente conformes, yo estaría preocupado”, admitió. “En la Fórmula 1, todos empujan al límite: Verstappen, Norris y también nuestros pilotos. Eso es lo que esperamos”.
Ferrari sabe que 2026 será un año decisivo, pero también que el verdadero campeonato se jugará carrera a carrera. Y en ese tablero, Australia será apenas el primer movimiento.