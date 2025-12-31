Balance 2025

Newell’s: un año al borde del abismo y un nuevo proyecto que nace tras las elecciones

La “Lepra” vivió una temporada angustiante. Tuvo dos entrenadores titulares y un interino, que terminó salvando al equipo del descenso. Decepcionaron casi todos los refuerzos que llegaron, no clasificó a los playoff en ninguno de los dos torneos del año y sufrió duras derrotas. En una votación histórica por la alta concurrencia de socios, Ignacio Boero fue elegido nuevo presidente.