Declaraciones de Steve Nielsen

Reconstrucción sin fechas en Alpine: "No creo en un plan de 100 carreras"

El CEO de Alpine, Steve Nielsen, marcó un quiebre con la estrategia anterior del equipo y rechazó fijar plazos para el regreso a la competitividad en la Fórmula 1. Tras una de las peores temporadas de su historia reciente, la escudería francesa apuesta a una reconstrucción profunda basada en estructura, talento y trabajo sostenido.