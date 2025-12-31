Reconstrucción sin fechas en Alpine: "No creo en un plan de 100 carreras"

Hubo un tiempo en el que Alpine depositó su confianza en un ambicioso “plan de 100 carreras” para volver a los primeros planos de la Fórmula 1.
El CEO de Alpine, Steve Nielsen, marcó un quiebre con la estrategia anterior del equipo y rechazó fijar plazos para el regreso a la competitividad en la Fórmula 1. Tras una de las peores temporadas de su historia reciente, la escudería francesa apuesta a una reconstrucción profunda basada en estructura, talento y trabajo sostenido.
Ese proyecto, lanzado en 2021 tras el cambio de identidad de Renault a Alpine, prometía podios en 2024 y victorias en 2025. Sin embargo, bajo la actual conducción, esa lógica quedó definitivamente descartada.
El director general del equipo, Steve Nielsen, fue contundente al rechazar la idea de establecer plazos rígidos para el proceso de reconstrucción de la escudería con sede en Enstone.
“No soy una persona que crea en un plan de 100 carreras, ni en uno de tres o cinco años”, afirmó ante la prensa en Abu Dhabi. Para el directivo, el éxito no se construye con calendarios preestablecidos, sino con decisiones correctas y consistentes en el tiempo.
Alpine viene de cerrar la que fue, estadísticamente, su peor temporada en la Fórmula 1.
Finalizó última en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos y sólo logró sumar en uno de los últimos once Grandes Premios. Además, el equipo tomó una decisión drástica a comienzos de junio al frenar el desarrollo del A525 para concentrarse de lleno en el nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026.
Nielsen, que se incorporó al equipo en septiembre, reconoció la magnitud del desafío, pero aseguró que ya se están dando pasos concretos.
“Estamos construyendo un coche mejor que el de este año, pero no puedo decir si eso nos pondrá primeros o décimos. Los otros nueve equipos también están mejorando”, explicó. En ese contexto, remarcó que la clave está en fortalecer la estructura interna y cubrir áreas históricamente débiles con personal calificado.
Con pasado en Enstone durante las exitosas etapas de Benetton y Renault —incluyendo los títulos mundiales de 2005 y 2006—, Nielsen apeló a su experiencia para dimensionar el proceso.
“Cuando Renault compró Benetton se tardaron tres años en ganar una carrera y cinco en ganar el campeonato. Hoy esos tiempos no necesariamente se aplican”, señaló, subrayando que la Fórmula 1 actual es mucho más competitiva y compleja.
De cara a 2026, el objetivo inmediato de Alpine no pasa por victorias ni podios, sino por consistencia. “Quiero estar compitiendo cada fin de semana, idealmente por puntos. No podemos seguir alternando fines de semana aceptables con otros en el fondo del pelotón”, afirmó Nielsen.
Para el directivo, el verdadero desafío es devolver al equipo a la parte alta del pelotón medio, un lugar que considera acorde a la historia y al potencial de Enstone.