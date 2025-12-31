Balance

El 2025 de Central: el mejor equipo del año, con coronación polémica y un final inesperado

El equipo rosarino fue el que más puntos sacó en todo 2025, con un juego consolidado y un Di María estelar. Ganó los dos clásicos del año ante Newell’s, se impuso en duelos clave y sacó boleto a la Libertadores 2026. Pero falló en los mano a mano y no pudo disputar ninguna de las dos finales. La AFA decidió entregarle un título por haber sido el primero de la tabla general y generó una grieta en todo el fútbol argentino. Cuando todo estaba en aparente calma, Holan dijo adiós.