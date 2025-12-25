La Navidad íntima y con estilo de Lionel Messi y Antonela en Rosario

Como cada fin de año, Lionel Messi volvió a elegir Rosario para celebrar la Navidad junto a su familia. Esta vez, la imagen que recorrió el mundo llegó de la mano de Antonela Roccuzzo, quien compartió en sus redes sociales una foto junto al futbolista durante la Nochebuena.
Con un mensaje breve y afectuoso, la pareja despertó una ola de reacciones que rápidamente transformaron la publicación en tendencia.
La imagen, cuidada y sobria, mostró a Messi y Antonela posando sonrientes en un ambiente relajado, fiel al perfil bajo que suelen mantener en sus celebraciones familiares. En tiempos donde cada gesto del ídolo argentino es observado con lupa, la postal volvió a confirmar el fuerte vínculo que ambos sostienen con sus raíces y con la intimidad familiar.
La mesa de los Messi.
Una celebración elegante y familiar
La cena navideña se desarrolló en un clima cálido y distendido, con una mesa larga decorada en tonos claros, detalles dorados, velas y cristalería elegante. Sin excesos ni ostentaciones, la ambientación reflejó una celebración tradicional, pensada para compartir con los afectos más cercanos.
Entre los detalles que llamaron la atención se destacaron los dulces típicos de la fecha, como pan dulce y chocolates, que aportaron un toque clásico a la noche. La elección estética reforzó una imagen de armonía y sencillez, incluso tratándose de una de las parejas más famosas del mundo.
Lejos de mostrar cada rincón del festejo, la familia optó por preservar la intimidad, evitando exponer a sus hijos y enfocándose en transmitir el espíritu navideño sin sobreexposición.
Uno de los aspectos más comentados de la publicación fue la elección de vestuario de Antonela Roccuzzo. La rosarina sorprendió con un vestido largo en tono amarillo pastel, un color poco habitual para la Navidad, que se destacó por su elegancia y frescura, ideal para el verano argentino.
La elección fue celebrada por seguidores y especialistas en moda, que destacaron su estilo simple y sofisticado.
Lionel Messi, por su parte, apostó por un look relajado: camisa clara con estampa, bermudas y zapatillas blancas, en línea con un perfil descontracturado pero cuidado. Una combinación que reflejó comodidad y sobriedad, sin perder presencia.
Antonela mostró a través de Instagram cómo celebraron nochebuena.
Rosario, el refugio de cada diciembre
A lo largo de los años, la Navidad en Rosario se convirtió en una tradición inalterable para Messi y su familia. Más allá de los compromisos deportivos y la exposición internacional, el futbolista vuelve cada diciembre a su ciudad natal para reencontrarse con sus afectos y celebrar lejos de las cámaras.
Esta nueva postal navideña volvió a reforzar esa idea: la de un ídolo global que, incluso en fechas especiales, elige la cercanía, la familia y las raíces como su mayor refugio.