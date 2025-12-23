María Sol Messi sufrió un grave accidente y suspendió su casamiento

María Sol Messi, hermana menor del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, protagonizó un accidente automovilístico en la ciudad de Miami, donde reside junto a su pareja. El hecho ocurrió días antes de su casamiento previsto para el 3 de enero de 2026 en Rosario.
Según trascendió, María Sol sufrió una descompensación mientras conducía su vehículo, lo que provocó que perdiera el control y chocara. El siniestro le provocó lesiones de consideración, por lo que fue atendida de urgencia y posteriormente trasladada a Argentina para continuar su recuperación.
La hermana menor de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba.
Lesiones y estado de salud
El parte médico difundido por allegados a la familia Messi confirmó que la joven sufrió fractura de dos vértebras, en el talón, lesiones en una muñeca y quemaduras de consideración.
A pesar de la gravedad del cuadro, María Sol está fuera de peligro, aunque deberá someterse a un proceso de rehabilitación prolongado. Por el momento, se encuentra acompañada por su familia en Rosario, su ciudad natal.
El accidente obligó a suspender la boda que iba a celebrarse el 3 de enero de 2026 en Rosario con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del equipo Sub-19 del Inter Miami, donde también trabaja María Sol.
La pareja había iniciado los preparativos con meses de anticipación y se esperaba una celebración íntima con la presencia de Lionel Messi y su familia. Sin embargo, ante la situación, todo quedó en pausa.
Fuentes cercanas a la familia aseguran que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo están en contacto permanente con María Sol y siguen de cerca su evolución. La joven, muy cercana al entorno del astro rosarino, mantiene un perfil bajo, aunque es activa en redes sociales y colabora con el club Inter Miami.
María Sol Messi y su pareja Julián Arellano.
El perfil bajo de María Sol
A diferencia de sus hermanos mayores, María Sol mantiene un perfil alejado de los medios, aunque ha ganado notoriedad en los últimos años por su activa participación en el entorno profesional de Lionel Messi. Desde hace tiempo colabora en la gestión de su imagen, redes sociales y asuntos personales, tanto en Argentina como en Estados Unidos.
En Miami, trabaja vinculada al área de comunicación del Inter Miami CF, club donde su hermano es la máxima figura. Allí también conoció a su pareja, Julián Arellano, con quien había proyectado formar una familia en Rosario, su ciudad natal. El accidente trastocó estos planes, pero la familia se mantiene unida y prioriza la salud de María Sol.