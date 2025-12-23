Facundo Mura rechazó a River y será nuevo refuerzo del Inter Miami de Messi

Facundo Mura, lateral derecho con pasado reciente en Racing y un recordado paso por Colón de Santa Fe, definió su futuro. El jugador de 26 años rechazó una propuesta de River Plate y aceptó la oferta del Inter Miami, donde compartirá plantel con Lionel Messi.
Mura fue uno de los refuerzos clave de Colón en la temporada 2021, cuando el equipo que dirigía Eduardo Domínguez logró su primer título de liga en la historia. Su rendimiento en aquel plantel campeón lo catapultó a Racing, donde disputó tres temporadas.
Ahora, libre desde el 31 de diciembre, el lateral firmará hasta junio de 2029 con el equipo de la MLS dirigido por Javier Mascherano. Ocupará el lugar de Marcelo Weigandt, quien finalizó su préstamo y volvió a Boca.
Mura será el segundo ex Colón en jugar con Messi en Miami
Gallardo lo quería para River, pero eligió Estados Unidos
Mientras evaluaba propuestas del exterior, Mura recibió el llamado de River, que buscaba fortalecer el lateral derecho ante la posible salida de Andrés Herrera. Sin embargo, tras pedir un plazo de 72 horas para responder, el futbolista optó por continuar su carrera en Estados Unidos.
La operación fue confirmada por el periodista César Luis Merlo, que detalló que el jugador firmará en los próximos días y se sumará a la pretemporada de Inter Miami junto a Messi, Busquets, Suárez y compañía.
Sus números en Racing y el recuerdo en Colón
Desde su llegada a Racing en 2022, Mura jugó 148 partidos, convirtió 12 goles y dio 15 asistencias. Fue campeón del Trofeo de Campeones 2022, de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa 2025.
Mura salió campeón con Colón un 4 de junio del 2021. Foto: Gentileza
Sin embargo, en Santa Fe muchos lo recuerdan por su despliegue y regularidad durante el histórico torneo que ganó Colón en 2021, cuando el equipo rojinegro levantó la Copa de la Liga en San Juan.
Con este nuevo paso, Mura vuelve a cambiar de continente y buscará consolidarse en una liga que sigue creciendo, con Lionel Messi como máxima estrella y un calendario competitivo que le permitirá tener continuidad.