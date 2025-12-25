Navidad con la Scaloneta: cómo celebraron los campeones del mundo

Los integrantes de la Selección Argentina celebraron la Navidad en distintos puntos del mundo, compartiendo postales familiares y mensajes cargados de emoción. Entre deseos de salud, amor y unión, también sobrevoló un anhelo deportivo que atraviesa al plantel: volver a levantar la Copa del Mundo y sumar la cuarta estrella en el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.
A través de las redes sociales, los futbolistas de la Scaloneta dejaron ver estilos, tradiciones y momentos personales, desde celebraciones íntimas hasta ausencias que llamaron la atención.
Celebracionesfamiliares
Uno de los posteos más comentados fue el de Emiliano “Dibu” Martínez, quien volvió a repetir su ya clásica tradición del look familiar combinado. Desde su casa en Birmingham, el arquero del Aston Villa posó junto a su esposa Mandinha Carbajal, sus hijos Santiago y Ava, y sus mascotas, todos vestidos con un conjunto navideño dominado por el color rojo y la figura de Papá Noel.
Emiliano Martinéz.
En Inglaterra también celebraron Alexis Mac Allister y Cristian “Cuti” Romero. El mediocampista del Liverpool vivió una Nochebuena especial, ya que además de la celebración navideña festejó su cumpleaños número 27. La particularidad de este año fue que se trató de su primera Navidad como padre, acompañado por su pareja Ailén Cova y su hija recién nacida, Alaia.
Alexis Mac Allister
Romero, en tanto, compartió una postal junto a su esposa Karen Cavaller, en una celebración tranquila desde Londres.
Cristian Romero.
Laausencia deMessi
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia de Lionel Messi en redes sociales. El capitán campeón del mundo, que se encuentra en Rosario como es habitual en estas fechas, no publicó la tradicional imagen junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, una postal que cada año suele generar enorme repercusión.
El silencio digital se dio en un contexto familiar delicado, luego del accidente que sufrió su hermana María Sol en Miami, pocos días antes de su casamiento en la ciudad santafesina.
Entre Europa yArgentina
Otros jugadores también compartieron sus celebraciones. Nicolás Tagliafico se mostró distendido junto a su esposa Caro Calvagni, mientras que Leandro Paredes celebró en Buenos Aires con Camila Galante y sus hijos. En su caso, llamó la atención la decoración exterior de su casa, iluminada con luces azules y amarillas.
Nicolás Tagliafico.
Desde Madrid, Thiago Almada publicó imágenes junto a su esposa Antonella D’Alotta, con quien cumplió su primer aniversario de casados. En Milán, Lautaro Martínez celebró con Agustina Gandolfo y sus hijos, mostrando el momento de apertura de regalos.
Ángel Di María.
La familia Simeone también tuvo presencia, con Giuliano compartiendo la noche junto a su padre Diego, mientras que Gianluca celebró una Navidad muy especial tras convertirse recientemente en padre junto a Eva Bargiela.
Un 2026 cargado de desafíos deportivos
Más allá del clima festivo, el calendario deportivo ya asoma en el horizonte. La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio ante Argelia, continuará el lunes 22 frente a Austria en el Dallas Stadium y cerrará el grupo contra Jordania el sábado 27, nuevamente en Texas.
Leandro Paredes.
Antes de esa cita, el equipo de Lionel Scaloni afrontará un compromiso clave: el 27 de marzo se medirá ante España en el Lusail Stadium de Qatar por la Finalíssima, en un duelo entre los campeones de América y Europa, trofeo que Argentina ya conquistó en 2022.