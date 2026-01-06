La balanza en rojo por hasta US$ 8,5 mil millones

Brasil “menos barato” y el efecto Messi, los factores para achicar el déficit de turismo en verano

El vecino país corre con ventajas, pero el Real se encareció 12% en dólares el pasado año, mientras el Peso argentino se devaluó. Nuevos impuestos y tasas en el vecino país. El mundial a la vista. Faltan vuelos de cabotaje en Argentina.