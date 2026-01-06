Brasil “menos barato” y el efecto Messi, los factores para achicar el déficit de turismo en verano
El vecino país corre con ventajas, pero el Real se encareció 12% en dólares el pasado año, mientras el Peso argentino se devaluó. Nuevos impuestos y tasas en el vecino país. El mundial a la vista. Faltan vuelos de cabotaje en Argentina.
Ir a la "copa" en EE.UU., un aliento para "ahorrar" dólares en verano.
En 2025 hubo 2,3 argentinos viajando al exterior por cada extranjero que vino al país. El déficit de la balanza turística sería de entre US$ 7 mil millones y US$ 8,5 mil millones en el año. Los precios para comer y alojarse en las playas de Brasil explican parte del fenómeno, pero esa es una franquicia que “se achica”.
El "rojo" en turismo, un tema que desafía las metas de reservas de divisas del BCRA.
Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva del Ieral/Fundación Mediterránea, advirtió que “el encarecimiento relativo de Brasil y la menor incertidumbre cambiaria hacen que viajar fuera del país deje de percibirse como una oportunidad única, moderando la salida de turistas.
“La mejora en la competitividad cambiaria, junto con un mayor desarrollo de eventos internacionales, continúa impulsando la llegada de turistas del exterior, especialmente en los últimos meses”, explicó el especialista.
Expuso que “persisten desafíos para fortalecer el turismo interno y el empleo sectorial”. Señaló que “los vuelos internacionales superan en 31% los niveles prepandemia, un activo clave para el turismo receptivo”, que sin embargo encuentra un tope en vuelos de cabotaje que apenas están 5% por encima del 2019.
“Con este panorama, el verano 2025 se perfila como un piso para la actividad turística”, expuso. De hecho la demanda de pesos de diciembre -creció por la necesidad del pago de aguinaldos y a proveedores para cerrar el año- ya cedió; el BCRA compró algo en esa ventana pero ya no lo hace; se recuperó la demanda de dólares y aumentó su cotización.
El pasado año, la incertidumbre cambiaria alentó el turismo al exterior.
Los destinos locales más caros o lejanos (Bariloche, Puerto Madryn, Ushuaia y Cariló) están trabajando al 90%; la “popular” costa atlántica arrancó en 60-70%, con hoteles de 2 y 3 estrellas más afectado. En Gualeguaychú y las Sierras de Córdoba se informa un flujo sostenido, apoyado principalmente en escapadas de fin de semana y turismo regional.
¿Es Brasil más caro hoy?
A principios de diciembre de 2025, el dólar Banco Nación mantenía una estabilidad que venía de meses anteriores, mientras que hoy, 5 de enero de 2026, muestra un incremento en el marco del nuevo esquema de bandas cambiarias. Pasó en un mes (al 5 de enero) de enero de $1475 a $1495. A su vez el dólar tarjeta (que ahora solo suma el 30% de percepción de Ganancias) se ubica en torno a los $1.943,50.
Sin embargo los motivos de mayor peso relativo deben buscarse del otro lado de la frontera. Durante 2025 el Real brasileño se apreció un 11% frente al dólar, convirtiéndose en una de las monedas más fuertes de la región. Mientras tanto, el peso argentino continuó su devaluación gradual (ahora bajo el sistema de bandas).
El Real se apreció 11% en 2025.
A principios de diciembre, 1 Real costaba aproximadamente $263. Hoy, esa misma unidad cotiza cerca de los $272. Es decir, solo por el tipo de cambio, Brasil es un 3,5% más caro que hace 30 días. Río de Janeiro y Florianópolis se encarecieron hasta US$12 dólares por persona/día por el sobrecosto de la estacionalidad.
Además, a partir del 1 de enero de 2026, comenzó a implementarse en Brasil una reforma tributaria que introdujo el IVA Dual (CBS a nivel federal e IBS a nivel estatal). El cambio eliminó exenciones previas para el transporte aéreo; los vuelos internacionales y de cabotaje se encarecieron hasta un 25% debido a la nueva carga impositiva (una alícuota cercana al 26,5%).
Por otra parte, varias ciudades costeras del sur de Brasil (como Bombinhas o Porto Belo) y del litoral de San Pablo han actualizado o implementado de manera más estricta la Tasa de Preservación Ambiental (TPA) para este verano 2026, que se cobran por día y por vehículo.
Lo que anticipan Google y Messi
Cohen Arazi sugiere que sin la incertidumbre cambiaria del verano pasado, y con el “efecto Messi” por delante -viajeros que ahorran para ir al mundial- “es probable que el movimiento de turismo emisivo no resulte tan fuerte como el de 2025, y que el turismo receptivo continúe recuperándose, como lo viene haciendo en especial en los últimos 3 meses, achicando ligeramente el déficit”.
El analista del Ieral abordó las búsquedas en Google para pernoctar en vacaciones. “Las búsquedas de turismo interno en septiembre y octubre se ubicaron 18% por debajo de las del año previo (en medio del periodo electoral), mientras que en noviembre y las semanas transcurridas de diciembre se acercaron decisivamente a los niveles del año pasado”.