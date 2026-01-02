El turismo generó más de $530.000 millones en Santa Fe durante 2025

La temporada turística en la provincia de Santa Fe se apoya en una fuerte inversión en infraestructura, una agenda cargada de eventos y un movimiento económico que posiciona al sector como uno de los motores centrales de la actividad provincial. Así lo destacaron referentes del sector, al realizar un balance del desempeño durante 2025 y proyectar el verano.
La secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, aseguró que se destinaron más de 1.300 millones de pesos a inversiones turísticas en distintos puntos de la provincia, para la construcción de muelles fluviales, la instalación de letras corpóreas y el mejoramiento de campings, baños y quinchos, además de obras recreativas vinculadas al turismo.
Entre los proyectos, destacó la incorporación de toboganes acuáticos en San Guillermo y Ambrosetti, así como la puesta en marcha de un parque acuático en la localidad de Teodelina, cuya inauguración está prevista para el próximo domingo. Para Aeberhard, estas acciones reflejan “la importancia que es tener las localidades preparadas para ese turismo de cercanía”.
La funcionaria sostuvo que la provincia fortalece su perfil como destino turístico ligado a la naturaleza y al río. “Santa Fe es un destino que se está preparando y consolidando, con un parque nacional, áreas naturales protegidas como Jaaukanigás, la Laguna de Melincué y los corredores a la vera del río San Javier y del río Coronda”, expresó.
El turismo de cercanía impulsa la actividad económica en el litoral santafesino.
Además, subrayó el valor del turismo de cercanía y de las escapadas cortas, una modalidad que se afianza tras la pandemia. “Las vacaciones cambiaron. No te vas tanto tiempo y cuando volvés, seguramente hay una fiesta que te está esperando”, afirmó.
Agenda cargada de eventos
Aeberhard destacó que enero contará con más de 30 eventos fuertes distribuidos en toda la provincia. “Ya arrancamos con la Fiesta Provincial de la Carne en Nelson, la Fiesta de Arena Blanca en Malabrigo, actividades en Jaaukanigás, la Fiesta del Queso en Progreso, el pescador en Sauce Viejo y la Fiesta Provincial del Camping en San Guillermo”, enumeró.
Los corredores fluviales ganan protagonismo en la propuesta turística. Crédito: Fernando Nicola.
También mencionó los carnavales y competencias deportivas, entre ellas la maratón Santa Fe-Coronda. “El año pasado tuvimos 165.000 personas”, recordó.
El impacto económicodel turismo en 2025
Desde el Observatorio de Turismo, Ariel Rodríguez aportó cifras que reflejan el peso del sector en la economía provincial. “Durante el año 2025 el repunte del turismo en la provincia fue muy marcado. Tenemos un movimiento económico derivado de la actividad turística de casi 530.000 millones de pesos”, señaló.
Según precisó, una parte significativa de ese impacto estuvo vinculada a los grandes encuentros. “141.000 millones vinieron del movimiento económico que generaron los 20 principales eventos que se hicieron en la provincia”, explicó. Además, indicó que casi 1.100.000 turistas visitaron Santa Fe y que “6 millones y medio de personas disfrutaronde toda la actividad de 1.370 eventos durante el año”.
Rodríguez afirmó que los números ya se reflejan en el inicio de la temporada. “Las cabañas están iniciando la temporada de una manera espectacular, con ocupaciones de entre el 70 y el 100%”, sostuvo, y agregó que ese escenario permite anticipar “un enero y un febrero muy buenos para la actividad turística”.
Por último, remarcó la articulación entre el sector público y el privado. “Estos números se producen porque hay una sinergia entre el sector público, que invierte para que los turistas se sientan mejor, y un sector privado que ve esta cuestión y acompaña”, concluyó.