Eventos, naturaleza y conectividad: la estrategia turística de Santa Fe hacia 2026
La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, detalló las líneas de acción que se impulsan desde el gobierno para potenciar la llegada de visitantes, fortalecer las economías regionales y consolidar a la provincia en el escenario nacional e internacional.
Los ríos y lagunas forman parte central de la propuesta turística santafesina. Crédito: Manuel Fabatía.
La provincia de Santa Fe se prepara para recibir al turismo durante la temporada de verano con una agenda amplia, diversa y sostenida en el tiempo. Desde el fortalecimiento del turismo de eventos hasta las escapadas de cercanía, la estrategia provincial apunta a posicionar al territorio como un destino integral, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales a lo largo de todo el año.
Así lo explicó la secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, quien destacó el trabajo realizado durante 2025 y las proyecciones para el próximo año, con especial énfasis en la articulación entre el sector público y privado, la recuperación de la seguridad en los principales centros urbanos y la puesta en valor de los recursos naturales y productivos de la provincia.
Uno de los pilares del desarrollo turístico santafesino es el segmento MICE, vinculado a congresos, convenciones, ferias y exposiciones. Según explicó Aeberhard, el año comenzó con una fuerte presencia en ferias internacionales, lo que permitió posicionar a Santa Fe en el mapa de los grandes eventos.
“Arrancamos el año con mucha presencia en ferias internacionales para poder posicionar a nuestra provincia como sede de grandes eventos y eso ya en el mes de febrero nos significó tener una nominación de provincia destacada en lo que es el segmento MICE”, señaló.
Este trabajo se tradujo en resultados concretos. La funcionaria remarcó que Santa Fe se ubica como el tercer destino del país en cantidad de eventos, con un ecosistema profesional que incluye infraestructura, servicios gastronómicos y recursos humanos especializados. “Fue un año muy bueno para el segmento MICE, que es uno de los segmentos en donde la provincia pisa muy fuerte”, afirmó.
Destinos de cercanía
Además de los grandes centros urbanos, la estrategia turística provincial pone el foco en los destinos de cercanía, pensados para escapadas de fin de semana y experiencias alternativas. Aeberhard destacó que existen múltiples propuestas vinculadas a la ruralidad, los ríos, las lagunas y las estancias, pensadas para un público diverso.
Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
“Hay muchos destinos turísticos de cercanía que están preparados para recibir y que tienen una experiencia distinta, ya sea en la ruralidad, a la vera del río o de la laguna”, explicó.
En ese marco, el turismo educativo ocupa un lugar central. La secretaria señaló que se trabaja con escuelas para ofrecer propuestas dentro de la provincia, con recorridos que integran contenidos ambientales, geográficos y productivos. “El corredor de la ruta 1, a la vera del río San Javier, o el norte con el Jaaukanigás, tiene mucho para ser descubierto por los estudiantes”, indicó.
Regiones conidentidad
Otro de los ejes destacados es la articulación entre turismo y producción. Aeberhard puso como ejemplo el desarrollo de la región del queso azul, que abarca cinco departamentos y concentra ocho tambos especializados. “Tiene una gran especialidad y del cual el 97% se exporta”, sostuvo, al tiempo que destacó la vinculación con circuitos gastronómicos y de maridaje.
A este esquema se suman los viñedos santafesinos y el crecimiento del vino provincial, que amplían la oferta turística y refuerzan la identidad regional.
Seguridad yconectividad
La recuperación de Rosario y Santa Fe en materia de seguridad aparece como un factor clave para el crecimiento del turismo. “Este año hemos tenido un crecimiento de más del 21% en eventos que antes no teníamos, y esto se debe claramente a la pacificación de las ciudades y a la presencia del Estado”, dijo la funcionaria.
La inauguración del aeropuerto de Rosario mejora el acceso aéreo a toda la provincia.
En paralelo, la conectividad aérea marca un hito con la inminente inauguración del aeropuerto de Rosario. Aeberhard destacó que se trata de una obra financiada íntegramente por el gobierno provincial y que tendrá impacto en toda la región. “No es lo mismo salir al exterior desde Ezeiza que irte a Rosario, por la distancia, los tiempos y la agilidad”, explicó.
Los eventos culturales y musicales también cumplen un rol fundamental en la atracción de visitantes, con recitales y espectáculos que convocan público de provincias vecinas y fortalecen el turismo regional.
Dentro de la oferta de naturaleza, la pesca deportiva se consolida como un producto estratégico. La secretaria remarcó el trabajo conjunto con guías profesionales y celebró la unificación de la licencia de pesca en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. “Era un paso muy demandado por los turistas y por quienes disfrutan de la pesca”, señaló.
Juegos Suramericanos
Uno de los grandes desafíos que se avecinan es la organización de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El evento reunirá a delegaciones de 15 países y abarcará 43 deportes y 60disciplinas.
Los Juegos Suramericanos proyectan a la provincia como sede de eventos deportivos internacionales.
Aeberhard destacó el impacto turístico del evento y el legado que dejará en infraestructura, visibilidad y desarrollo económico. “Van a conocer nuestras ciudades, van a comer en nuestros restaurantes y alojarse en nuestros hoteles. Es una gran oportunidad para mostrar una provincia que lo tiene todo”, afirmó.
La funcionaria subrayó además el valor de los atractivos culturales, como el Museo del Deporte de Santa Fe, el Acuario y el Museo de la Constitución, junto a los paseos náuticos y los 800 kilómetros de río que atraviesan el territorio.
De cara a 2026, el objetivo es profundizar este camino. “Esperemos el año que viene crecer y seguir trabajando de la mano de un sector privado que siempre apuesta y genera empleo”, expresó Aeberhard, y destacó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini, quienes consideran al turismo como un motor clave para el desarrollo económico de la provincia.