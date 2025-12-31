Con mejoras y nuevos proyectos, María Susana refuerza su oferta turística

Con la llegada de las altas temperaturas, la localidad de María Susana dejó oficialmente inaugurada una nueva temporada de verano en su balneario “Cancún Oasis”, uno de los espacios recreativos más destacados de la región.
Con espíritu renovado y múltiples mejoras, el predio ya se encuentra en pleno funcionamiento y preparado para recibir a vecinos y visitantes.
“Esperamos tener una gran temporada. Trabajamos mucho y, si bien aún hay proyectos que no pudimos concretar, hoy el lugar está en excelentes condiciones para disfrutar”, expresó el presidente comunal, Omar Arce.
El balneario dispone de dos piletones de grandes dimensiones, juegos acuáticos, puentes, muelles y amplios soláriums, pensados para el disfrute de familias y grupos de amigos durante los días de calor. Además, cuenta con un sector gastronómico, espacios de sombra, parrilleros y bancos distribuidos en todo el predio.
Desde el inicio de su gestión, Arce destacó el crecimiento sostenido del espacio. Al asumir, el balneario contaba con un solo islote, mientras que en pocos años se logró duplicar la superficie del predio, junto con sus instalaciones e infraestructura.
En paralelo, la Comuna llevó adelante importantes trabajos en el terreno ubicado frente al balneario, destinado al camping para visitantes.
“La gente llega tanto en colectivos como en autos particulares. Por eso sumamos sanitarios y nuevas comodidades, lo que nos permite ampliar la capacidad y mejorar la experiencia de quienes nos visitan”, señaló el mandatario comunal.
“Cancún Oasis” permanece abierto durante toda la semana, con precios accesibles, y apunta especialmente al turismo de cercanía.
“Apuntamos al miniturismo, a la gente de la región, para que nos visite y disfrute de María Susana”, subrayó Arce.
De cara a la próxima temporada, la Comuna ya proyecta nuevas obras.
“Tenemos planificada la construcción de un nuevo piletón. No llegamos a concretarlo este año, pero vamos a trabajar para que sea una realidad en 2026 y así seguir ampliando la capacidad del lugar”, adelantó.
De esta manera, María Susana vuelve a posicionarse como una alternativa atractiva para disfrutar del verano en el oeste del departamento San Martín, combinando infraestructura, servicios y una fuerte apuesta al turismo regional.