Para este verano 2026

Con mejoras y nuevos proyectos, María Susana refuerza su oferta turística

Con la llegada del verano, la Comuna de María Susana puso en marcha una nueva temporada del balneario Cancún Oasis, uno de los espacios recreativos más convocantes del centro-oeste santafesino. Con mejoras en infraestructura y servicios, el objetivo es fortalecer el miniturismo regional y seguir ampliando la capacidad del predio.