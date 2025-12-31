Guardia Provincial incautó más de medio kilo de droga durante un operativo nocturno

Un control vehicular de rutina en la Circunvalación Oeste de Santa Fe terminó con el secuestro de más de medio kilo de cocaína y una causa federal en marcha. El procedimiento fue realizado por personal de la Guardia Provincial, durante la madrugada del miércoles, en uno de los principales accesos a la ciudad.
El operativo se desplegó sobre Ruta Nacional N.º 11, a la altura de Bomba 4, en jurisdicción del departamento La Capital, en el marco de tareas preventivas orientadas a la detección de delitos complejos.
Cerca de las 2.40, los efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa Classic. Al volante iba un hombre de 33 años, domiciliado en Santa Fe, mientras que en el asiento trasero viajaba otro masculino de 24.
Durante la identificación y requisa inicial, el acompañante comenzó a evidenciar un marcado estado de nerviosismo y dificultades para responder preguntas simples. Esa actitud encendió la alerta del personal, que solicitó que descendiera del rodado.
El envoltorio en el piso
Fue en ese momento cuando los agentes observaron, sobre el piso del vehículo, un envoltorio de nylon negro. En su interior había una sustancia compacta de color blanco, compatible con estupefacientes.
Secuestro de cocaína en Circunvalación Oeste. Foto: Gentileza
Ante el hallazgo, el propio conductor del automóvil reconoció que el material era de su propiedad y manifestó que tenía como destino el barrio Centenario, donde —según sus dichos— sería comercializado.
Intervención federal y traslado del operativo
De inmediato se dio intervención a la Fiscal Federal Subrogante, quien alrededor de las 4 de la madrugada informó que había solicitado al Juzgado Federal en turno la correspondiente orden de requisa.
Por razones de seguridad, se dispuso el traslado de todo el procedimiento a la sede de la PDI – División Microtráfico, Región I, donde se continuaron las actuaciones bajo estrictos protocolos.
Resultado del test
Ya en dependencias policiales, personal especializado de la PDI realizó las pruebas de campo correspondientes. El resultado fue concluyente: clorhidrato de cocaína, con un peso total de 501 gramos.
Secuestro de cocaína y dinero en Circunvalación Oeste. Foto: Gentileza
Además, se secuestró una suma de 196 mil pesos en efectivo, dinero que se encontraba en poder del involucrado y quedó incorporado como elemento de interés para la investigación judicial.
Sin detenciones, pero con causa abierta
Por disposición del Juzgado Federal interviniente, no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad respecto del conductor del vehículo. La causa continúa su curso en el ámbito de la Justicia Federal, enmarcada en la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.
El procedimiento volvió a poner en evidencia la relevancia de los controles nocturnos en puntos estratégicos de la ciudad y el rol de la Guardia Provincial en la detección temprana de maniobras vinculadas al microtráfico urbano.