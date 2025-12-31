Juego clandestino: allanaron domicilios en Santa Fe y Santo Tomé
La investigación se inició tras una denuncia de la Lotería de Santa Fe. La PDI secuestró dinero, vehículos, documentación y dispositivos electrónicos. Dos personas fueron identificadas y continúan imputadas en libertad.
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en las ciudades de Santa Fe y Santo Toméen el marco de una causa por presunta infracción al artículo 301 bis del Código Penal, vinculada a la promoción de sorteos ilegales difundidos a través de redes sociales.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un representante de la Caja de Asistencia Social, Lotería de Santa Fe, quien advirtió sobre publicaciones que ofrecían sorteos de dinero y un automóvil sin la debida autorización legal.
La causa es tramitada por el fiscal adjunto Roberto Olcese, de la Oficina de Investigación de Asignaciones Temáticas Especiales de la Fiscalía Regional 1.
A partir de tareas investigativas, análisis de redes sociales y resguardo de evidencia digital, se logró identificar a los presuntos responsables y reconstruir la modalidad de comercialización de “chances” mediante transferencias de dinero a distintas cuentas.
Con orden del juez de Primera Instancia Sergio Carraro, los agentes realizaron allanamientos en dos domicilios: uno ubicado en el club de campo “El Paso”, en la ciudad de Santa Fe, y otro en la ciudad de Santo Tomé.
Durante los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación, un vehículo y otros objetos vinculados al sorteo investigado.
Las dos personas involucradas fueron notificadas e identificadas, quedando imputadas y en estado de libertad, mientras la causa continúa su trámite bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.