Juego clandestino en el norte provincial: condenaron a prisión efectiva a un jefe policial por corrupción

Un policía de 45 años identificado como Danilo Iván Barrientos fue condenado a tres años y dos meses de prisión por explotar, administrar y organizar un sistema de juego clandestino sin contar con la autorización competente en el norte provincial, cohecho pasivo y concusión, en el marco de un juicio oral que tuvo lugar en los Tribunales de Reconquista.
Se trata de un excomisario de la localidad de Fortín Olmos (departamento Vera) y exjefe de la Inspectoría Zona Norte de la Policía de Santa Fe, que recibió una pena de 3 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de costas y accesorias legales.
Se le impuso la accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. En cambio, el juez rechazó la calificación de asociación ilícita propuesta en la acusación.
Paralelamente, Gauna Chapero ordenó notificar la sentencia a la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Fe y al Ministerio de Seguridad, para efectivizar la destitución de Barrientos y el cese definitivo de su relación con la fuerza.
Apuestas y dádivas
El fiscal Nicolás Maglier representó al MPA en el debate. Luego de conocer el veredicto, valoró que “la pena que recibió Barrientos es cercana a la de tres años y seis meses de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal.
Maglier afirmó que “de forma continua y habitual, Barrientos explotó junto con otras personas un sistema de captación de juegos de azar por apuestas de dinero, sin contar con la autorización pertinente”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos fueron cometidos al menos entre noviembre de 2018 y el mismo mes de 2019”.
Asimismo, el representante del MPA indicó que “en reiteradas oportunidades, el condenado omitió cumplir sus deberes públicos de control para facilitar el desenvolvimiento de la estructura de juego clandestino de la que obtenía rédito económico”.
La acusación fue impulsada por el fiscal Nicolás Maglier, en representación del Ministerio Público de la Acusación, que había solicitado 3,6 años de prisión, mientras que la defensa estuvo a cargo de los abogados Ricardo Ceferino y Ricardo Rubén Degoumois, que iban por la absolución. El imputado recibió la sentencia a través de Zoom.
Por otro lado, el fiscal aseguró que “el exjefe policial también abusó de su cargo para cobrar dádivas”. En tal sentido, especificó que “a sabiendas de que no estaba permitido, aceptó que un integrante del gobierno de la comuna de Tartagal (departamento Vera), le pagara por servicios de seguridad que él brindó sin estar habilitado”.
Próximos pasos
La sentencia establece que una vez quede firme, se ejecutará la destitución del cargo policial. Asimismo, se difirió la regulación de honorarios y el cómputo final de la pena hasta que la resolución adquiera firmeza.
El fiscal Maglier solicitó que se realice la audiencia de prisión preventiva con la intención de que Barrientos quede detenido. Fuentes judiciales confiaron que el debate por la medida cautelar podría realizarse en la jornada del viernes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.