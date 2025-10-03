Reconquista

Juego clandestino en el norte provincial: condenaron a prisión efectiva a un jefe policial por corrupción

Se trata de Danilo Iván Barrientos, de 45 años, a quien se le impusieron tres años y dos meses de prisión y se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos de forma perpetua. La pena contempla que también cometió los delitos de cohecho pasivo y concusión. La sentencia fue dispuesta por el juez Martín Gauna Chapero, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales de Reconquista. El fiscal Nicolás Maglier representó al MPA en el debate.