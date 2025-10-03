Operativo de la PDI

Allanamientos y más de 10 detenidos por microtráfico en San Justo

La PDI desarticuló una red de microtráfico y secuestró droga, dinero, armas y vehículos. La Fiscalía de la Dra. Daniela Montengroso ordenó los operativos que sorprendieron a toda la ciudad.