Allanamientos y más de 10 detenidos por microtráfico en San Justo

La PDI desarticuló una red de microtráfico y secuestró droga, dinero, armas y vehículos. La Fiscalía de la Dra. Daniela Montengroso ordenó los operativos que sorprendieron a toda la ciudad.

Momento de uno de los allanamientos. Foto:Gentileza
 14:21
Por: 

La ciudad de San Justo amaneció este viernes con un fuerte despliegue policial que sorprendió a sus habitantes. Desde muy temprano, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, todos enmarcados en una causa por microtráfico de estupefacientes.

Los procedimientos, producto de una investigación que demandó varias semanas de trabajo, culminaron con la detención de más de 10 personas y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa: material estupefaciente fraccionado y listo para la venta, dinero en efectivo, balanzas de precisión, anotaciones, un arma de fuego, correaje, una pistolera plástica y vehículos.

Una ciudad conmocionada

La magnitud de los allanamientos no pasó desapercibida en la comunidad, ya que varias manzanas quedaron copadas por móviles, agentes y grupos tácticos de la fuerza provincial.

microtráfico san justoNo se descartan nuevos allanamientos. Foto: Gentileza

Fuentes oficiales confirmaron que la investigación se orienta a desbaratar distintas bocas de expendio que operaban en la ciudad y que mantenían en vilo a los vecinos con el incesante movimiento de consumidores y vendedores.

Nuevos allanamientos

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Daniela Montengroso, quien dispuso la detención de los sospechosos y la continuidad de las actuaciones judiciales.

microtrafico san justomicrotrafico san justo

No se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días, mientras se analiza la información incautada.


#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
microtráfico de estupefacientes

