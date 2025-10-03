#HOY:

Sigue la investigación

Caso Maradona: una testigo confesó que filtró el tráiler del documental "Justicia Divina"

La declaración de una profesional de la estética ante la fiscalía reveló cómo se difundió el material audiovisual donde aparece la jueza Julieta Makintach.

Una esteticista reconoció que compartió el tráiler sin la autorización de Makintach.
 10:53
Por: 

Una esteticista declaró en la investigación penal vinculada al documental "Justicia Divina", protagonizado por la jueza Julieta Makintach, y admitió que compartió el video del tráiler con Marina Rodríguez, funcionaria del Ministerio Público Fiscal de San Isidro. La testigo aclaró que lo hizo sin contar con autorización de la magistrada.

El testimonio fue aportado a la causa por Rodolfo Baqué, abogado defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho imputadas por la muerte de Diego Armando Maradona. La declaración se realizó ante la fiscal Carolina Asprella.

El vínculo con la jueza

La mujer, identificada como J.C., señaló que desde 2018 trabaja en medicina estética en un centro ubicado en la Avenida Perón 2302, en la localidad de Victoria. Allí conoció a su colega María Eva Pereyra, con quien comparte pacientes de forma eventual.

Judges Veronica Di Tommaso, Maximiliano Savarino and Julieta Makintach attend the first day of soccer legend Diego Maradona's death trial, at the San Isidro court, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, March 11, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianMakintach quedó bajo la lupa por su participación en el material audiovisual. Crédito: REUTERS.

Según relató, conoció a la jueza Makintach en el mismo edificio, cuando concurría a consultas médicas con Pereyra. Incluso aseguró haberla atendido en algunas ocasiones durante 2022 y 2023, mientras su compañera se encontraba de licencia.

J.C. sostuvo que estaba al tanto de que Makintach participaba en el juicio por la muerte de Maradona, pero nunca conversó sobre el tema ni con ella ni con su colega. El escándalo estalló cuando se emitieron imágenes del documental en televisión, lo que la llevó a hablar brevemente con Rodríguez a través de WhatsApp.

Cómo se difundió el material

La esteticista relató que tras ver el tráiler en televisión, recibió el video por parte de Pereyra y, posteriormente, lo reenvió a Rodríguez. “Fue cuando el tema ya estaba en los medios”, aclaró en su declaración.

(250527) -- BUENOS AIRES, 27 mayo, 2025 (Xinhua) -- La jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, llega a una nueva jornada del juicio por la muerte del exfutbolista argentino, Diego Armando Maradona, en los tribunales de San Isidro, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 27 de mayo de 2025. Una jueza que integraba el tribunal del juicio por la muerte del exfutbolista argentino, Diego Armando Maradona, fue apartada el martes de su cargo. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ra) (vf)Makintach, ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro. Crédito: Xinhua.

Frente a las consultas de la fiscal, explicó que no conserva los chats porque el intercambio fue personal y que únicamente reenvió el archivo el 26 de mayo a las 14:54. También mencionó que la jueza asistió al consultorio poco después de que Pereyra declarara, aunque ambas profesionales tenían dudas sobre atenderla por la magnitud del conflicto.

Tensiones internas y acusaciones

J.C. detalló que su compañera recibió mensajes insistentes de Makintach, quien le reprochaba haber entregado el material y le exigía aclaraciones sobre el reenvío a Rodríguez. La testigo aseguró haberle recomendado a Pereyra no contestar.

Además, describió que la jueza adoptó una actitud “intensa”, mencionando la existencia de una “mafia” que buscaba perjudicarla y mostrando conversaciones que mantenía con colegas. Finalmente, J.C. reconoció que nunca tuvo autorización para compartir el video: “Nunca hablé con Julieta, nunca me autorizó”.

