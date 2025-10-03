Caso Maradona: una testigo confesó que filtró el tráiler del documental "Justicia Divina"

Una esteticista declaró en la investigación penal vinculada al documental "Justicia Divina", protagonizado por la jueza Julieta Makintach, y admitió que compartió el video del tráiler con Marina Rodríguez, funcionaria del Ministerio Público Fiscal de San Isidro. La testigo aclaró que lo hizo sin contar con autorización de la magistrada.
El testimonio fue aportado a la causa por Rodolfo Baqué, abogado defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho imputadas por la muerte de Diego Armando Maradona. La declaración se realizó ante la fiscal Carolina Asprella.
El vínculo con la jueza
La mujer, identificada como J.C., señaló que desde 2018 trabaja en medicina estética en un centro ubicado en la Avenida Perón 2302, en la localidad de Victoria. Allí conoció a su colega María Eva Pereyra, con quien comparte pacientes de forma eventual.
Según relató, conoció a la jueza Makintach en el mismo edificio, cuando concurría a consultas médicas con Pereyra. Incluso aseguró haberla atendido en algunas ocasiones durante 2022 y 2023, mientras su compañera se encontraba de licencia.
J.C. sostuvo que estaba al tanto de que Makintach participaba en el juicio por la muerte de Maradona, pero nunca conversó sobre el tema ni con ella ni con su colega. El escándalo estalló cuando se emitieron imágenes del documental en televisión, lo que la llevó a hablar brevemente con Rodríguez a través de WhatsApp.
Cómo se difundió el material
La esteticista relató que tras ver el tráiler en televisión, recibió el video por parte de Pereyra y, posteriormente, lo reenvió a Rodríguez. “Fue cuando el tema ya estaba en los medios”, aclaró en su declaración.
Frente a las consultas de la fiscal, explicó que no conserva los chats porque el intercambio fue personal y que únicamente reenvió el archivo el 26 de mayo a las 14:54. También mencionó que la jueza asistió al consultorio poco después de que Pereyra declarara, aunque ambas profesionales tenían dudas sobre atenderla por la magnitud del conflicto.
Tensiones internas y acusaciones
J.C. detalló que su compañera recibió mensajes insistentes de Makintach, quien le reprochaba haber entregado el material y le exigía aclaraciones sobre el reenvío a Rodríguez. La testigo aseguró haberle recomendado a Pereyra no contestar.
Además, describió que la jueza adoptó una actitud “intensa”, mencionando la existencia de una “mafia” que buscaba perjudicarla y mostrando conversaciones que mantenía con colegas. Finalmente, J.C. reconoció que nunca tuvo autorización para compartir el video: “Nunca hablé con Julieta,nunca me autorizó”.
