Desestimaron los planteos de la defensa de Luque en el juicio por la muerte de Maradona
Los abogados del neurocirujano solicitaron apartar a dos jueces por considerar que su actuación previa comprometía la neutralidad, pero el tribunal concluyó que no existían motivos suficientes para su remoción.
La defensa de Luque cuestionó la imparcialidad de dos magistrados. Crédito: Xinhua.
La defensa de Luque había pedido el apartamiento de los magistrados por considerar que su participación previa en el sorteo de jueces para la reanudación del juicio ponía en duda su imparcialidad.
El tribunal rechazó los apartamientos solicitados por los abogados. Crédito: REUTERS.
En el escrito, los letrados manifestaron un “temor certero de que no serán imparciales”, señalando como antecedente la audiencia multipropósito del 18 de julio, en la que Gaig afirmó que “su objetivo en el proceso es que la ciudadanía vuelva a confiar en la Justicia”. Para la defensa, expresiones de este tipo no deberían realizarse, ya que “la imparcialidad se da por sentada”.
También remarcaron que la presencia de Gaig y Rolón en el sorteo realizado en la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resulta “llamativa”, dado que se trata de actos administrativos y no judiciales, lo que interpretan como un indicio de interés anticipado en el debate.
Nuevos magistrados
Este lunes se designó, mediante un nuevo sorteo, a los jueces Gonzalo Aquino (TOC N°1) y Marcela López Ramos, subrogante del TOC N°4 e integrante del TOC N°5, quienes junto a Alberto Ortolani (titular del TOC N°7) deberán resolver sobre los pedidos de apartamiento de Gaig y Rolón. No obstante, los magistrados sorteados cuentan con la posibilidad de excusarse antes de emitir su decisión.
El tribunal mantuvo los jueces pese a las recusaciones en el juicio por la muerte de Diego. Crédito: REUTERS.
En paralelo, las partes esperan que se convoque a una audiencia prevista por el artículo 338 del Código Penal para avanzar con los acuerdos probatorios y la lista de testigos que podrían declarar en el juicio, siempre que se apruebe su reanudación.
Ocho acusados en el banquillo
Además de Luque, entre los imputados figuran la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid, su coordinador Mariano Perroni, y Nancy Edith Forlini, jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria del exfutbolista en Tigre.
La defensa también cuestionó que la primera audiencia del nuevo juicio se convocara antes de cumplirse el plazo de diez días hábiles que establece la ley para que las partes evalúen la composición del tribunal y presenten recusaciones. Según los abogados, este accionar buscó obtener una convalidación tácita de la designación de Gaig sin respetar los tiempos legales.
